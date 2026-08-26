Hernán Jiménez pone el dedo en la llaga y critica decisión del Gobierno que nos afecta a todos

Hernán Jiménez defendió a través de un video el trabajo de Parque la Libertad. Tomado de Instagram. (Juan Pablo Garita/Instagram)

En medio de las situaciones conflictivas que afrontan las comunidades de alta vulnerabilidad, iniciativas como el Parque La Libertad ofrecen programas de educación, recreación y preservación ambiental . Sin embargo, estos programas se verán más amenazados tras un nuevo recorte de presupuesto.

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Según informa La Libertad, su trabajo es posible gracias a una alianza público-privada para el desarrollo, que se lleva a cabo con el Ministerio de Cultura y Juventud , entidad que les disminuyó el presupuesto para este y el siguiente año.

Ante esta situación, el comediante nacional Hernán Jiménez publicó en su red social Instagram un video el pasado 25 de agosto, donde alegó que recortar el presupuesto destinado a esta iniciativa sería un error.

“Yo creo que hay recortes en el presupuesto de un país que le ahorran plata y hay otros que a la larga le salen carísimos, y eso es exactamente lo que va a pasar con el Parque La Libertad. Le van a recortar casi un 15% de su presupuesto cuando ya de por sí trabajaban con las uñas”, mencionó Jiménez.

En el video, el comediante resaltó las labores que se realizan en el proyecto. Indicó que en el transcurso del año pasado, más de 60.000 personas recibieron distintas capacitaciones, y que el parque recibió más de medio millón de visitas en el 2025.

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El también director de cine, se refirió además a la situación complicada en la que se encuentran para operar: “Ya tuvieron que despedir a 15 personas , 30 más aceptaron reducir salarios solo como para tratar de mantener la vara a flote”.

Jiménez destacó que esta situación se asemeja a pensar que hablar de deporte, cultura, arte y espacios de recreación es como un premio, cuando debería ser lo mínimo a encontrar en una ciudad.

Además mencionó: “Si tanto nos preocupa la violencia, si nos preocupa la desigualdad o el desempleo juvenil, o que tanta gente joven sienta que no hay futuro, diay mae, tal vez una buena idea sería no desfinanciar los lugares que están haciendo algo al respecto ”.

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Al finalizar el video, Hernán Jiménez recordó que iniciativas como estas son inversión pública para los ciudadanos que lo necesitan, y agregó: “Cuando algo está funcionando, que es ya de por sí tan difícil en este país, no se debilita, uno lo fortalece”. y cerró con la frase “ Pellizquémonos ”.