Melina Ajoy se incorporará al Ministerio de Cultura tan solo meses después de ser expulsada del PUSC

La exdiputada Melina Ajoy tendrá un nuevo cargo tras dejar su puesto como legisladora en la Asamblea Legislativa.

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El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, confirmó que Ajoy formará parte de la Dirección de Gestión Sociocultural.

“Me siento profundamente satisfecho de que doña Melina Ajoy haya aceptado mi propuesta de integrarse al equipo del Ministerio de Cultura y Juventud desde la Dirección de Gestión Sociocultural, una instancia del MCJ”, escribió el ministro en redes sociales.

La exdiputada Melina Ajoy tendrá un cargo en una instancia del Ministerio de Cultura y Juventud. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)

Rodríguez Vives señaló que esta instancia es fundamental en el proceso de descentralización del acceso a las artes y un brazo fundamental en la gestión cultural.

“Gracias, Melina, por poner tus talentos y capacidades al servicio de la cultura y los territorios de Costa Rica. Bienvenida al equipo”, concluyó.

Este anuncio se dio a conocer justamente después de que su hermana, Lina Eugenia Ajoy, fuera nombrada como secretaria general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). El Gobierno de Costa Rica la había postulado para el cargo junto con el exdiputado Gilberth Jiménez y la exembajadora Catalina Crespo.

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Fue expulsada del PUSC

La exlegisladora representaba al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en la Asamblea Legislativa anterior; sin embargo, sus decisiones molestaron a la agrupación y terminó expulsada hace unos meses.

Ella fue una de las diputadas que votó en contra del levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves por el caso BCIE-Cariñitos; el expresidente fue imputado por el delito de concusión.

La exlegisladora Melina Ajoy fue expulsada del PUSC hace unos meses. Ella votó en contra del levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves. (Asamblea Legislativa)

Según la Fiscalía, el empresario Christian Bulgarelli habría sido inducido para que otorgara un beneficio patrimonial de $32.000 a Federico Cruz, conocido como Choreco. Tanto Chaves como el ministro Rodríguez Vives están involucrados en la causa.

La agrupación socialcristiana también expulsó al exlegislador Horacio Alvarado.

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