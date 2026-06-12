¿Armó su dieta con consejos de las redes sociales o IA? Expertos alertan sobre esta práctica

Si usted es de las personas que acostumbra seguir los consejos nutricionales que ve en redes sociales o les pide a las herramientas de inteligencia artificial (IA) planes de alimentación, urge que lea esta información.

El Colegio de Nutricionistas advierte sobre el aumento de personas que siguen recomendaciones alimentarias obtenidas por esos medios.

Hay que tener cuidado con los consejos nutricionales de las redes sociales. (Archivo)

“TikTok, Instagram y las herramientas de inteligencia artificial están cambiando la forma en que las personas buscan información sobre alimentación y salud.

“Cada vez más costarricenses recurren a videos virales, influencers o plataformas digitales para obtener consejos sobre pérdida de peso, planes de alimentación y hábitos nutricionales, una tendencia que preocupa al Colegio de Nutricionistas de Costa Rica debido a los riesgos que puede representar para la salud”, informó la entidad.

LEA MÁS: Si usted es de las personas que toma proteína en polvo o creatina, urge que lea esta advertencia

¡Cuidado con las dietas y los ayunos!

La facilidad con la que circula información sobre dietas, ayunos, suplementos y métodos para adelgazar ha provocado que muchas personas tomen decisiones importantes sobre su alimentación sin contar con orientación profesional ni evidencia científica que respalde las recomendaciones que siguen.

La doctora Alejandra Irola, vocera del Colegio, señala que existe una creciente preocupación por la cantidad de personas que están dejando en manos de algoritmos decisiones que pueden tener un impacto directo en su bienestar.

Cada persona tiene necesidades especiales de alimentación. (Canva)

Según la nutricionista, la alimentación debe abordarse de forma individual, considerando factores como enfermedades crónicas, antecedentes médicos, medicamentos, nivel de actividad física, composición corporal, hábitos alimentarios y necesidades específicas de cada persona.

Aunque la IA puede convertirse en una herramienta útil para acceder a información general o promover educación alimentaria, no tiene la capacidad de realizar una valoración integral ni de brindar atención nutricional personalizada.

“Una plataforma digital puede ofrecer respuestas rápidas, pero no puede evaluar el estado de salud de una persona, identificar factores de riesgo, dar seguimiento clínico o adaptar las recomendaciones conforme evolucionan sus necesidades. Por eso nunca debe sustituir la orientación profesional”, agregó la doctora especialista.

LEA MÁS: Abogado explota contra diputados de Pueblo Soberano por tomar drástica decisión sobre un tema delicado

Consecuencias serias

Los especialistas advierten que seguir dietas virales o recomendaciones generalizadas puede generar consecuencias importantes para la salud. Entre ellas: deficiencias nutricionales, la pérdida de masa muscular, alteraciones hormonales, problemas digestivos, ansiedad relacionada con la alimentación, frustración y el conocido efecto rebote.

La situación resulta especialmente preocupante en adolescentes y jóvenes, quienes se encuentran entre los grupos con mayor exposición a redes sociales y contenidos relacionados con la imagen corporal. También representa un riesgo para personas con enfermedades crónicas, trastornos metabólicos o antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria.

El secreto está en tener una alimentación balanceada. (ChatGPT)

“Cuando una publicación promete resultados extraordinarios en poco tiempo o presenta una única solución para todas las personas, es importante cuestionar esa información. La nutrición basada en evidencia científica no funciona mediante fórmulas mágicas ni recetas universales”, afirmó la vocera.

El Colegio recuerda a la población la importancia de verificar las fuentes de información, consultar profesionales en nutrición debidamente acreditados y desconfiar de los contenidos que prometen cambios rápidos sin sustento científico.