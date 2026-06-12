Abogado explota contra diputados de Pueblo Soberano por tomar drástica decisión sobre un tema delicado

Un nuevo pulso legal sacude a la Asamblea Legislativa, razón por la cual, a las 4 a. m. de este viernes, el abogado Geovanni Delgado, vecino de Alajuelita, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional en contra de los diputados de la fracción de Pueblo Soberano.

El motivo: una polémica moción que busca devolver a la Corte Plena la nómina de candidatos del proceso de elección de magistrados suplentes para la Sala Cuarta.

Según Delgado, el actuar de estos legisladores se aparta por completo del marco normativo nacional y representa un claro incumplimiento de sus deberes constitucionales.

Abogado presentó un recurso de amparo contra los diputados de Pueblo Soberano. (Asamblea Legislativa)

Moción “ilógica” y sin sustento técnico

El abogado habló con La Teja y explicó que la Corte Plena ya realizó un trabajo de selección técnico, jurídico y profesional, el cual cuenta con el respaldo de Recursos Humanos del Poder Judicial. Sin embargo, a su criterio, los diputados han entorpecido la votación argumentando motivos que, para el abogado, carecen de validez.

“No existe un procedimiento legal para la devolución de este proceso. Las manifestaciones que han emitido los diferentes diputados son ilógicas, diciendo cosas como: ‘no los conozco, no me parece, no sé’, pero no tienen ninguna fundamentación técnica para decir que el proceso no fue el adecuado”, afirmó Delgado, quien califica la moción impulsada por los congresistas como inconstitucional.

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El proceso para elegir a estos suplentes ya se ha llevado a votación en 11 ocasiones sin llegar a un consenso. Delgado advierte que, si la moción avanza y el trámite se devuelve a la Corte, el nombramiento podría retrasarse por más de un año debido a los estudios técnicos que cada magistratura conlleva.

El impacto en la salud de los ciudadanos: la mayor preocupación

El abogado señala que, más allá del trámite burocrático, esta paralización legislativa tiene un rostro humano y consecuencias directas que podrían dejar a muchas personas desprotegidas.

Al atrasarse la designación de los magistrados suplentes en las diferentes salas judiciales, miles de procesos vitales quedan en el limbo.

Geovanni Delgado piensa que lo que hicieron los legisladores contradice la Constitución Política. (Tomada de Facebook)

“Estamos atrasando el derecho a la salud y a la vida de las personas que acuden a la Sala Constitucional mediante recursos de amparo. Están violentando la tutela judicial efectiva y el principio de justicia pronta y cumplida, además de atentar contra la independencia judicial y la separación de poderes”, detalló el jurista.

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Peticiones a la Sala IV: Cobro de daños a los diputados

En el recurso interpuesto, Delgado les solicita a los magistrados constitucionales medidas drásticas:

- Medidas cautelares inmediatas: Que se ordene la continuación del proceso legislativo para evitar mayores afectaciones a la población.

- Plazo límite: Que se establezca un tiempo límite para que la Asamblea Legislativa elija finalmente a los magistrados suplentes.

- Invalidez legal: Declarar que la moción presentada se aparta del marco legal.

- Cobro directo a los diputados: Si la Sala halla irregularidades y un rompimiento del principio de legalidad, el abogado exige que se condene al pago de costos, daños y perjuicios de manera individual a cada uno de los diputados que respaldaron la moción.

Los oficialistas se niegan a elegir los magistrados suplentes. (Asamblea Legislativa)

El recurso de amparo señala que los diputados están violentando siete artículos de la Constitución Política de Costa Rica: el 9, 11, 21, 41, 49, 152 y 163.

“Es importante aclarar que no se está violentando la potestad de votación de los diputados, porque no se les está obligando a votar por alguien en específico. Lo que se señala es que el acto de querer devolver el proceso es ilegal, pues la ley los obliga en sus funciones a realizar la elección, y aquí hay un incumplimiento”, concluyó Delgado.

Ahora el recurso será estudiado por la Sala para ver si es admitido.