Hija de adulto mayor que acaban de operar gracias a recurso de amparo le responde a la diputada Marta Esquivel

Juliana Granados no sale del asombro de saber que la diputada oficialista Marta Esquivel aseguró en el plenario legislativo que las personas que presentan un recurso de amparo para que les adelanten una cita en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) son “ticos con corona”.

Las palabras de Esquivel golpearon a Juliana de una forma muy personal porque su papá, Hernán Granados, quien tiene 73 años, está recién operado y la cirugía fue precisamente gracias a un recurso de amparo.

Marta Esquivel dijo que quienes presentan recursos de amparo para adelantar citas en la CCSS son ticos con corona. (John Durán)

“Con respecto a la frase de que hay ticos con corona (refiriéndose a quienes luchan por adelantar una cita médica), no estoy de acuerdo, ya que soy hija de un adulto mayor por quien se interpuso un recurso de amparo debido a que tenía hernias de gran tamaño que afectaban su salud y actividad diaria.

“Mi papá es un señor como muchos, humilde, que vive de una pensión, sin ningún tipo de privilegio. Él ganó ese recurso de amparo y el hospital no respondió, por eso hubo que hacer otro trámite para que fuera atendido”, narró la mujer.

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Representante del pueblo

Juliana dice que le duele que un representante del pueblo haga un comentario tan desafortunado como ese.

“Esta expresión me genera poca empatía hacia las personas y familias que no podemos pagar por un hospital privado.

“Para quienes tenemos que esperar años en una lista de espera esto genera frustración e impotencia a los familiares, más en nuestro caso que mi padre es un adulto mayor de 73 años”, agregó la hija del paciente.

Hernán Granados se recupera de una cirugía gracias a un recurso de amparo que ganó. (Cortesía)

Marta Esquivel hizo el comentario de los “ticos con corona” cuando hablaba de la elección de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, un delicado tema que los oficialistas mantienen frenado.

“¿Nadie se cuestiona por qué la Sala Constitucional no ve mora judicial? Ah, la autocontención, pero a la Caja Costarricense, que me deja muchos beneficios porque da números, ah, a esa sí. ¿Y qué generamos en la Caja? Dos listas de espera: una de los ticos con corona que pueden ir a la Sala y el resto de los seres humanos que, a pesar de que hay un artículo 33 constitucional, ahí desaparece.

“O sea, la misma Sala, y debo decirlo, yo estuve ahí, incurre en un tema muy sensible porque genera una doble lista”, expresó Esquivel en su discurso.

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Datos que preocupan

Un informe de la auditoría interna de la Caja, presentado el 5 de noviembre del 2025, revela el panorama actual de las listas de espera:

- Citas para consulta externa con especialistas: 343.048 personas; de ellas, 180.000 esperan que un especialista quirúrgico las vea. Tiempo de espera promedio: 567 días (dos años y medio).

Para Marta Esquivel quienes presentan recursos de amparo para adelantar citas son "ticos con corona"

- Exámenes diagnósticos: a marzo del 2025 aguardaban 723.156 personas.

- Cirugías: 199.453 personas en espera, con un tiempo promedio de 430 días.

Durante el 2025 la Sala Constitucional recibió 8.423 recursos de amparo en materia de salud. Los tres asuntos por los que se recibieron más reclamos fueron: atrasos en cirugías (3.389); atrasos en citas médicas (2.188) y atención médica (1.654).

Fue presidenta de la Caja

Esquivel fue presidenta de la Caja en la administración de Rodrigo Chaves.

Durante su paso en la institución, se vio involucrada en el Caso Barrenador, en el que se investiga el presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en la adjudicación de contratos para la administración de Ebáis a tres cooperativas y una asociación médica.

Además, enfrenta un proceso legal por el sobresueldo que habría recibido durante meses en la Caja. A ella le empezaron a pagar un salario de ¢7.158.848 al mes, cuando el límite máximo establecido por la Ley era de ¢5.565.000.

El problema de las listas de espera de la Caja está lejos de solucionarse. (Rafael Pacheco)

En diciembre de 2023, la Contraloría General de la República ordenó ajustar el monto del salario, por lo que se le rebajó ¢1.5 millones de lo que recibía cada mes.

La Caja demandó a Esquivel para que devolviera la plata que le dieron de más. Ella contrademandó solicitando que le paguen el millón y medio que dejó de percibir por orden de la Contraloría.

Y claramente, no hizo nada por reducir las listas de espera.