Diputados hicieron algo que podría dejar a las personas desprotegidas en temas muy delicados

Los diputados oficialistas tomaron una decisión muy delicada que podría dejar a los costarricenses desprotegidos y sin la posibilidad de defender sus derechos en casos extremos.

Desde hace meses, los legisladores (primero los de la administración anterior y ahora los de la actual) no han logrado ponerse de acuerdo con la urgente elección de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional y ahora el tema se complicó más.

Diputados oficialistas pedirán una nueva lista de candidatos para magistrados a la Corte. (Asamblea Legislativa)

Luego de once rondas de votación en las que no se logró elegir ni un solo magistrado suplente, los legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentaron una moción para devolver la lista de 18 candidatos elegibles al Poder Judicial para que envíen otra, ya que aseguran que no les gusta ninguna de las opciones.

La moción fue aprobada con los votos de los 29 legisladores oficialistas que estaban presentes en el plenario al momento de la votación y recibió 26 votos negativos de parte de los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

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¿Por qué es un tema grave?

La Sala Constitucional es fundamental para garantizar y proteger derechos fundamentales como salud, educación y libertad de expresión a través de recursos de amparo y hábeas corpus.

Estas acciones actúan como un contrapeso democrático, asegurando que leyes y actos públicos no violen los derechos humanos.

Debido a lo que está pasando, las funciones de la Sala están en riesgo, ya que, al no contar con magistrados suplentes, si alguno de los siete propietarios se enferma y debe incapacitarse, por ejemplo, podría paralizarse el órgano constitucional. Esto quiere decir que los ciudadanos podrían quedar desprotegidos.

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Los temas de salud son de los que más requieren el uso de recursos de amparo. (Mayela López)

Enorme atraso en el proceso

El proceso para seleccionar la lista de 18 candidatos que llegó al Congreso en octubre pasado tardó en la Corte casi nueve meses, pues inició en enero del 2025.

Iniciar el proceso nuevamente desde cero podría durar otros nueve meses o hasta un año, lo que significa un riesgo enorme.

La justificación de Nogui Acosta, jefe de la fracción oficialista, es que no hay 38 votos para elegir a los magistrados suplentes, porque no existe un acuerdo político.

La moción aprobada por los diputados de gobierno no solo fue criticada por lo que implica, sino también por la forma en la que se tramitó, pues el bloque opositor señaló que el rechazo de la nómina de las candidaturas se debe hacer por vía de proposición de fondo, por lo que requería al menos 38 votos a favor, y no mediante una moción de orden que requiere solo 29.