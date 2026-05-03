Trabajadora de la Asamblea Legislativa cuenta cómo son los diputados cuando nadie los ve

Jenny Salas Díaz tiene 15 años de trabajar en la Asamblea Legislativa como ujier y, con el reciente cambio de diputados, nos contó que extrañará a varios legisladores que fueron muy especiales con ella.

Su trabajo consiste en atender de forma personal a los diputados en comisiones, en el plenario, entregar la correspondencia, cerrar y abrir las puertas del plenario, entre otras funciones, por lo que siempre tiene a los legisladores bien cerquita.

Ujier hablar de cómo son los diputados cuando nadie los ve (Rafael Pacheco)

Jenny dice que no tiene queja del trato de los diputados que acaban de terminar su periodo legislativo, pero la forma de ser tan especial de algunos de ellos hace que sienta un cariño especial por varios, a los que extrañará mucho.

“Doña Melina Ajoy (quien recientemente fue expulsada del Partido Unidad Social Cristiana) fue muy linda persona conmigo. Trabajé con ella un año en la primera secretaría. Muy linda, me gustó mucho trabajar con ella.

“También don Pedro Rojas (Partido Liberación Nacional) tenía un trato muy bonito, todos los días, donde nos viera, nos saludaba, en cualquier actividad; entonces uno dice: ¡qué lindo, porque él siempre estuvo pendiente de nosotros!

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Doña Gloria Navas la sorprendió

La ujier destacó también la forma de ser de don Alejandro Pacheco (también del PUSC) y a los legisladores del Partido Frente Amplio, a quienes describió como personas muy amables y especiales.

Melina Ajoy se ganó el cariño de la funcionaria por su buen trato. (Archivo)

“Atenderlos a ellos fue una experiencia inolvidable; me llevo recuerdos muy especiales y grandes aprendizajes.

“Un detalle muy especial que recibí en este periodo que terminó fue un regalo de doña Gloria Navas (diputada independiente). Ella se dio cuenta de que yo había cumplido años y me trajo un cepillo para el pelo y me dijo: ‘Tome, le traje esto por su cumpleaños para que siga trayendo ese pelo tan lindo y tan cuidado que usted tiene’. Esos son los detalles que hacen a uno darse cuenta de que los diputados sí lo ven y sí valoran el trabajo.

La ujier también recordó a diputados de legislaciones anteriores, a los que recuerda con admiración y cariño; una es doña Silvia Hernández, quien fue diputada entre el 2018 y 2022 y hasta fue presidenta del Congreso. Precisamente, ella le colaboró en la presidencia de la Asamblea y asegura que es una bella persona.

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También mencionó al exdiputado Víctor Emilio Granados, del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), quien también fue presidente del Congreso. Ella lo recuerda como una gran persona; el fue legislador en el periodo 2014-2014.

Otra diputada del PASE que ella recuerda con cariño es Rita Chaves, quien también estuvo en el Congreso entre el 2010-2014.

Doña Gloria Navas la sorprendió un un regalo en su cumpleaños. (Albert Marín)

Empujones con un diputado

Al consultarle a Jenny si alguna vez ha tenido un encontronazo con un diputado, nos contó una anécdota muy curiosa.

En el periodo legislativo 2018-2022, un día vivió una situación incómoda con el legislador Erwen Masís, del PUSC, y hasta hubo empujones.

“Una de las funciones de nosotros los ujieres es cerrar las puertas del plenario cuando el presidente del Congreso lo indica. Muchas veces eso se da antes de una votación o cuando se rompe el cuórum, por ejemplo. Una vez pidieron que cerraran las puertas y cuando yo traté de cerrar la mía, alguien desde afuera la jaló.

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“Mi deber es obedecer las órdenes del presidente aunque eso no le guste a algún diputado. Cuando un legislador se queda afuera, cuando uno cierra la puerta, puede perder la dieta o quedarse fuera de las votaciones; por eso a veces se molestan. En esa ocasión, él jalaba la puerta para abrirla y yo trataba de cerrarla; cada uno empujaba de su lado y me jalaba de un lado a otro. Ya cuando pasó todo, don Erwen llegó a disculparse conmigo”, relató.

Erwen Masís tuvo un curioso encontronazo con Jenny porque ella le cerró la puerta del plenario. (John Durán)

Todo el mundo le pregunta cómo son los diputados

La funcionaria dice que, al estar en contacto todos los días, son muchos familiares y conocidos los que le pasan preguntando por ellos.

“A las personas les da mucha curiosidad mi trabajo, entonces cuando lo ven a uno, le preguntan que cómo es tal diputado y así.

“A mí me encanta mi trabajo, nunca me he levantado sin ganas de venir a la Asamblea Legislativa porque de verdad disfruto mucho lo que hago. Siempre trabajo con mucho amor y le doy gracias a Dios por mi trabajo todos los días”, relató la funcionaria.