¿Sufrió Laura Fernández un accidente de tránsito? Esto dice Presidencia

La presidente de la República, Laura Fernández, se encuentra en una gira en Puntarenas este viernes 12 de junio, donde visitó las obras del puente sobre el río de Tárcoles.

Sin embargo, en redes sociales circuló que la mandataria habría sufrido un accidente de tránsito.

La Presidencia aclaró que Fernández no sufrió el percance, sino que uno de los carros de la comitiva de seguridad tuvo un incidente leve.

Reportaron un accidente de tránsito en Puntarenas en el que estuvo involucrada la caravana de Laura Fernández. (Esteban Bermudez/ebermudez)

Es decir, el carro en el que viaja la presidenta no tuvo daños. Afortunadamente, nadie resultó herido, según Presidencia.

Tuvieron que cancelar una actividad

Laura Fernández tenía programada una inspección de las obras Barranca-Limonal a las 11:40 a.m., pero por el incidente se tuvo que cancelar.

La mandataria visitará el parque Ignacio Pérez Zeledón, en Puntarenas, a las 3:00 p.m, donde se realizará un acto oficial.