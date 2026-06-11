Los tres aspectos en los que más se fijan los conductores para elegir una gasolinera

Parece mentira, pero hay cosas que tienen mucho valor a la hora de elegir a cuál gasolinera van las personas para echarle gasolina al carro o la moto.

Así lo revela la XI Encuesta sobre Acceso, Uso y Satisfacción de los Servicios Públicos (2025) realizada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Conductores revelaron que es lo que más valoran para elegir gasolineras. (Rafael Pacheco)

El estudio destaca que 73 de cada 100 usuarios califica el servicio en las estaciones de combustible del país como “muy bueno”.

La encuesta refleja el comportamiento y la opinión de quienes tienen vehículo propio y da una luz sobre los hábitos de consumo, la percepción de los precios y qué es lo que realmente valoran los ticos cuando visitan una gasolinera.

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¿Qué es lo que más valoran los usuarios al cargar combustible?

De acuerdo con los datos recopilados por Aresep, las personas no solo buscan llenar su tanque, sino que prestan especial atención a tres factores clave:

- Disponibilidad de combustible: 48 de cada 100 encuestados dijo que esa era su prioridad.

- Exactitud en la cantidad: Que lo solicitado sea exactamente lo que se bombea al vehículo (47 de cada 100 entrevistas se fijan en eso).

- Seguridad en las instalaciones: Esa es una razón de mucho peso para 45 de cada 100 de los encuestados.

Para muchos la seguridad es de los aspectos más importantes. (Archivo)

Choferes están satisfechos con el servicio

Al evaluar atributos específicos, las estaciones de servicio salen con notas sobresalientes:

- Los mejor evaluados (promedio 9,4): Los usuarios valoraron el horario, facilidad de acceso, formas de cobro, disponibilidad e infraestructura. En esos rubros, 82 de cada 100 entrevistados reflejaron niveles máximos de satisfacción.

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- Atención y seguridad (promedio 9,1): El trato del personal, la cantidad de dispensadores, la resolución de trámites y la seguridad general concentran un 70% de alta satisfacción.

- Cantidad y calidad (promedio 8,7): La relación entre la cantidad solicitada y la suministrada, así como la calidad del hidrocarburo, mantienen promedios muy positivos.

El área de mejora: El aspecto con la calificación más baja (8,2) corresponde a los canales o medios disponibles para comunicarse directamente con la estación de servicio.

La mayoría de conductores siempre tiene una gasolinera de confianza. (Eduardo Vega)

Hábitos de consumo: Fieles, asiduos y de consumo moderado

El estudio también perfiló ¿cómo compran combustible los costarricenses?:

- Fidelidad a la bomba: 55 de cada 100 entrevistados tiene una estación “de confianza” a la que siempre acude, frente a un 34,6% (34 de cada 100) que compra en cualquier punto que le quede de paso.

—¿Súper o regular? La gasolina súper domina el mercado con un 56% (56 de cada 100) de preferencia. Por su parte, la gasolina regular es utilizada por el 32% (32 de cada 100).

- Frecuencia y volumen: 54 de cada 100 conductores visitan la gasolinera entre una y tres veces por semana. Sin embargo, las compras suelen ser pequeñas.

La encuesta fue elaborada por la firma CID Gallup. Se realizaron 2.355 entrevistas personales en hogares entre el 20 de setiembre y el 11 de octubre de 2025. El estudio tiene representatividad nacional (urbana y rural), un margen de error de ±2,02% y un nivel de confianza del 95%.