Laura Fernández irá el lunes a la Asamblea Legislativa para hacer algo que urge y mucha gente está esperando

Laura Fernández, presidenta de la República, informó este miércoles que el próximo lunes irá a la Asamblea Legislativa a hacer algo que mucha gente está esperando con ansias.

Ella detalló en conferencia que llevará al Congreso varios proyectos de ley que le urgen al país.

Laura Fernández irá a la Asamblea Legislativa a presentar un paquete de proyectos de ley. (AFP)

“El próximo lunes 15 de junio, a las 11 de la mañana, me presentaré a la Asamblea Legislativa a entregar el primer paquete de proyectos para mejorar la seguridad y la justicia en nuestro país.

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“Ahí yo les voy a dar el detalle de todos y cada uno de los proyectos. Son proyectos que van en la línea de fortalecer penas, mejorar la seguridad de las cárceles, cero ocio en las cárceles, proyectos que también buscan que podamos tener herramientas para sancionar con más fuerza a las personas que pertenecen a redes criminales, a bandas criminales, proyectos para sancionar a los dueños de propiedades donde hay pistas clandestinas y otros más”, detalló Fernández.

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La mandataria irá al Congreso el próximo lunes a las 11 a. m. (José Cordero)

La mandataria ha sostenido recientemente reuniones con diputados de fracciones opositoras y con autoridades del Poder Judicial en las que han hablado de las reformas que urgen en la legislación nacional para hacer frente a la crisis de seguridad que vive el país.