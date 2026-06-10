Política

Laura Fernández irá el lunes a la Asamblea Legislativa para hacer algo que urge y mucha gente está esperando

Laura Fernández hizo el anuncio de que irá a la Asamblea Legislativa para algo que le urge al país y muchos están esperando

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Por Rocío Sandí

Laura Fernández, presidenta de la República, informó este miércoles que el próximo lunes irá a la Asamblea Legislativa a hacer algo que mucha gente está esperando con ansias.

Ella detalló en conferencia que llevará al Congreso varios proyectos de ley que le urgen al país.

Costa Rica's president-elect Laura Fernandez attends a press conference by President Rodrigo Chaves after his final State of the Nation address at the Legislative Assembly in San Jose on May 4, 2026. (Photo by Ezequiel BECERRA / AFP)
Laura Fernández irá a la Asamblea Legislativa a presentar un paquete de proyectos de ley. (AFP)

“El próximo lunes 15 de junio, a las 11 de la mañana, me presentaré a la Asamblea Legislativa a entregar el primer paquete de proyectos para mejorar la seguridad y la justicia en nuestro país.

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“Ahí yo les voy a dar el detalle de todos y cada uno de los proyectos. Son proyectos que van en la línea de fortalecer penas, mejorar la seguridad de las cárceles, cero ocio en las cárceles, proyectos que también buscan que podamos tener herramientas para sancionar con más fuerza a las personas que pertenecen a redes criminales, a bandas criminales, proyectos para sancionar a los dueños de propiedades donde hay pistas clandestinas y otros más”, detalló Fernández.

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26/02/2027, San José, Edificio de la Asamblea Legislativa.
La mandataria irá al Congreso el próximo lunes a las 11 a. m. (José Cordero)

La mandataria ha sostenido recientemente reuniones con diputados de fracciones opositoras y con autoridades del Poder Judicial en las que han hablado de las reformas que urgen en la legislación nacional para hacer frente a la crisis de seguridad que vive el país.

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Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

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