Pilar Cisneros reaccionó a la demanda de Miguel Ángel Rodríguez y dejó clara su postura

La exdiputada Pilar Cisneros se refirió a la demanda que el expresidente Miguel Ángel Rodríguez realizará en su contra por presuntas difamaciones.

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En un video, la exlegisladora señaló que no tiene el “más mínimo temor” ante la “amenaza” de Rodríguez.

“Las pruebas recabadas en Reino Unido, Estados Unidos, Panamá y Costa Rica no dejan lugar a dudas de que hubo un sobornador y muchos sobornados para obtener los jugosos contratos de Reaseguros”, dijo.

La exdiputada Pilar Cisneros se refirió a la demanda que el expresidente Miguel Ángel Rodríguez intepondrá en su contra por presuntas difamaciones. (Asamblea Legislativa/La Nación)

“Pero que le quede claro, Miguel Ángel, que mi denuncia no es contra usted, sino contra los inaceptables fallos de la Fiscalía una y otra vez y la vergonzosa tardanza de un cuarto de siglo del Poder Judicial para hacer justicia”, añadió.

El expresidente publicó un video el miércoles 9 de junio en el que anunció que demandará a Cisneros por unos comentarios que emitió en redes sociales el pasado 6 de junio.

“Después de un cuarto de siglo de procesos judiciales, resulta inaceptable que, habiendo hablado los tribunales, se hagan afirmaciones falsas sobre mi persona, como las que hizo en estos días la experiodista y exdiputada Pilar Cisneros, quien pretende usarme para atacar la independencia judicial”, dijo el exmandatario.

“¡Ya es suficiente! Nadie tiene derecho a difamarme, no lo voy a permitir. Y por esa razón, demandaré a la exdiputada Cisneros por las mentiras que propaló. Los tribunales serán, nuevamente, el espacio donde los hechos y la verdad prevalezcan sobre las insinuaciones y los ataques personales", agregó.

Rodríguez señaló que Cisneros lo utilizó para atacar la independencia judicial.

De hecho, en el video compartido por la exdiputada se utilizaron imágenes del expresidente.

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¿Qué dijo Pilar Cisneros en el video?

La exlegisladora cuestionó por qué nunca habrá un político “corrupto” en la cárcel.

En dicho video, se refirió a la “red de cuido” que los políticos tejen con el Poder Judicial a su favor.

Para hablar sobre eso, ella utilizó a Rodríguez como ejemplo.

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez señaló que no iba a aceptar más afirmaciones falsas en su contra tras el proceso judicial por el caso Reaseguros. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

“Durante años la exdiputada Cisneros construyó una historia sobre mi persona para beneficiarse. Sin embargo, al final no fueron sus titulares ni sus acusaciones públicas los que decidieron, sino los tribunales de justicia. Y los tribunales hablaron”, dijo el expresidente.

“Por eso, seguiré defendiendo mi honra, seguiré defendiendo la independencia del Poder Judicial y seguiré defendiendo el principio más importante de cualquier democracia: que nadie puede ser condenado por la narrativa de una persona que habla sin pruebas cuando los hechos y el derecho dicen otra cosa”, añadió.

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