Diputados pretenden recortar ¢70 mil millones del presupuesto destinados a los Cen-Cinai y el Banhvi

Con los votos del oficialismo y del Frente Amplio, la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó una moción para modificar el primer presupuesto extraordinario de 2026 y trasladar ¢70.000 millones destinados a fines muy sensibles.

La propuesta recorta ¢40.000 millones a los Cen-Cinai, que son centros de cuido de menores donde ellos reciben alimentación, y también ¢30.000 millones al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), cuya función principal es financiar y administrar los recursos para la construcción o mejora de casas de familias de escasos recursos y clase media.

La propuesta recorta ¢40.000 millones a los Cen-Cinai, que son centros de cuido de menores donde ellos reciben alimentación. (Jorge Arce)

Con el cambio, estos dineros serían destinados al Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

De los ¢70.000 millones que quieren trasladar, poco más de ¢60.000 millones se destinarían a cubrir el déficit presupuestario del Régimen No Contributivo. La otra parte sería asignada al IMAS para programas de atención integral de familias en condición de pobreza y pobreza extrema.

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Diputados del PLN están en contra

Los tres legisladores de Liberación Nacional que integran la comisión votaron en contra de la moción porque consideran que se están modificando partidas que no formaban parte del proyecto original, lo que a su juicio podría ser ilegal.

También cuestionan que se recorten recursos de programas sociales para atender necesidades de otras instituciones, sin que se planteen ajustes en otras partidas presupuestarias.

“No es que no queramos aprobar una moción para darle dinero al Régimen no Contributivo, pero estamos ante un tema de mala planificación y el Ejecutivo tiene que analizar. Hay una afectación a una institución como los Cen-Cinai”, dijo la diputada Ángela Aguilar, de Liberación Nacional.

Diputada Ángela Aguilar denuncia que hay muchos CEN CINAI en pésimas condiciones y quieren quitar recursos. (Cortesía PLN)

“Si se sabía que se necesitaban esos recursos, ¿por qué no vinieron incorporados desde un principio en el proyecto y evitamos este tipo de discusiones?”, agregó la verdiblanca.

La liberacionista Diana Murillo también se pronunció en contra.

“O vamos con el Régimen No Contributivo, que estoy de acuerdo en que no podemos dejarlo sin recursos, pero no para reducir que la gente pierda subsidios para soluciones habitacionales... Queda en evidencia una falta de planificación en la elaboración de los presupuestos”, manifestó.

El diputado Salvador Padilla, también del PLN, dijo que, a su criterio, la decisión adoptada es ilegal y debería revertirse.

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El Frente Amplio hizo críticas, pero votó a favor

Antonio Trejos, del Frente Amplio, cuestionó la decisión de no realizar recortes en otras áreas del gasto público.

“No quieren tocar los presupuestos de viajes, comunicación y sí los de los programas sociales”, expresó, pero finalmente votó a favor de la moción.

Nogui Acosta defiende la moción y dice que es legal. (José Cordero)

La diputada María Eugenia Román señaló que apoyaron la moción porque aún existe la posibilidad de introducir cambios mediante mociones por la vía del artículo 137.

Además, manifestó su expectativa de que el Poder Ejecutivo encuentre una alternativa para financiar al Régimen No Contributivo sin afectar otros programas sociales.

Nogui Acosta defendió la moción

Nogui Acosta, diputado oficialista y presidente de la Comisión de Hacendarios, defendió la moción.

“Tenemos que hacer una valoración de si se tiene que tener recursos en vivienda o en el RNC, y si me pregunta, nosotros creemos que no deberíamos reducir las pensiones a las personas que las requieren. En ese sentido, hacemos una modificación de la distribución a través del presupuesto.

“El tema fundamental tiene que ver con una diferencia de criterios respecto a esto, y la Comisión es capaz de poder hacer las valoraciones políticas para tomar las decisiones que corresponden”, expresó.