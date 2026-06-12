UNED ofrecerá becas para quienes desean iniciar una carrera universitaria: conozca las fechas

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) anunció que abrirá el proceso para la beca socioeconómica el próximo jueves 18 de junio para aquellas personas que quieren ingresar a alguna carrera en este centro educativo el próximo año.

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Se habilitará un formulario en línea para que los interesados completen la información requerida; los solicitantes podrán optar por la beca a más tardar el 20 de junio a las 4 p.m.

Las autoridades universitarias señalaron que en esta convocatoria también pueden participar estudiantes regulares que requieren una beca para continuar con sus estudios.

La UNED abrirá el proceso de la beca socioeconómica para aquellas personas que requieren una, así pueden estudiar una carrera universitaria. (UNED/UNED)

“La beca socioeconómica constituye uno de los principales mecanismos de equidad que impulsa la UNED, pues permite que personas en situaciones de vulnerabilidad puedan acceder a la educación superior a distancia, sin que estas sean un obstáculo”, dijo María Chacón, coordinadora del programa de becas de la UNED.

Ella reiteró que no se requiere que el solicitante esté matriculada en la UNED.

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¿Qué requisitos deben cumplir los solicitantes?

Las personas que requieren una beca socioeconómica para estudiar alguna carrera deben contar con el título de bachillerato en secundaria.

Además, deben realizar y finalizar la admisión y el empadronamiento a más tardar el 30 de junio.

Es importante que se llene el formulario; posteriormente, cada persona recibirá un correo a partir del 23 de junio con las instrucciones para la carga de los documentos probatorios requeridos por el programa de becas.

Para solicitar la beca socioeconómica en la UNED, se debe llenar un formulario en línea. (Canva /Canva)

El formulario será publicado en el sitio web de la UNED, así que si usted quiere estudiar en esta institución, esté atento para que pueda optar por la beca.

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