Hacienda subastará varios iPhone, Nintendo Switch y iPad: así puede participar

El Ministerio de Hacienda realizará una subasta a finales de este mes con varios artículos electrodomésticos que no fueron reclamados por sus compradores.

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Las autoridades cuentan con celulares, tabletas y Nintendo Switch que no fueron reclamados en la Aduana Central, por lo que serán subastados a través de Sicop a partir del 25 de junio.

Los interesados en comprar alguno de los vehículos tienen tiempo hasta el 29 de junio a las 8:00 a.m. para enviar sus ofertas.

El Ministerio de Hacienda realizará una subasta a fin de mes con varios iPhone, iPad y Nintendo Switch modelo OLED que no fueron reclamados. (Canva/Canva)

Según la lista de mercancías, Hacienda rematará varios Nintendo Switch modelo OLED que tienen como valor aduanero 6.559.199,97 colones y precio base en 3.654.392,67 colones.

Asimismo, subastará varios iPhone 17 Pro Max que tiene un valor aduanero de 17.407.810,99 colones. Se fijó como precio base un monto de 2.263.015,43 colones.

También se rematarán varios celulares Xiamo POCO C71, con valor aduanero en 1.872.342,02 colones y precio base en 243.404,46 colones.

Las autoridades pondrán a disposición del público varios iPad A16, cuyo valor aduanero es de 5.963.425,17 colones. El precio base es de 775.245,27 colones.

Hacienda informó que las mercancías podrán ser examinadas hasta el 24 de junio en horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. en las instalaciones de Terminales Santamaría S.A., ubicadas 1 kilómetro al oeste del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

La visita se debe coordinar a través del correo elecrónico servicioalcliente@terminales.co.cr o al teléfono 2437-5555.

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¿Qué requisitos deben cumplir los interesados?

Para participar en la subasta, las personas interesadas deben contar con certificado de firma digital y encontrarse al día en el pago de los tributos ante la Administración Tributaria y con las obligaciones obrero-patronales y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.

Todos los oferentes deben cancelar de forma previa una suma equivalente al 25% del precio base de las mercancías.

Para participar en la subasta, se debe hacer un pago equivalente al 25% del precio base del artículo. (Shutterstock/Shutterstock)

El comprobante debe ser enviado a los correos electrónicos diazsk@hacienda.go.cr y delgadocl@hacienda.go.cr antes del 19 de junio a las 11:59 p.m. Se debe colocar el número, fecha y copia del comprobante.

Asimismo, deben registrarse en Sicop para enviar su oferta por el vehículo de su interés.

Si usted quiere ver más información sobre las mercancías que son sometidas a subasta, puede encontrarla en el sitio web del Ministerio de Hacienda, específicamente en el apartado “Servicio Nacional de Aduanas” y, luego, en la sección “Subastas”.