¿Cuándo son las vacaciones medio año en este 2026?

Ya casi se acerca el receso de medio año y los estudiantes de colegio y escuela descansarán después de varios meses de exámenes y proyectos escolares.

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Según el calendario del Ministerio de Educación Pública (MEP), las vacaciones de medio año serán del 6 al 17 de julio, justamente dentro de un mes.

Durante esos días, algunos niños y jóvenes salen del país o viajan a la playa con su familia. Otros se quedan en sus hogares descansando para afrontar la segunda mitad del curso lectivo.

Según el calendario del MEP, en un mes habrá un receso lectivo. (Shutterstock)

No solo los estudiantes tomarán un receso, sino también los docentes, quienes tendrán 15 días para recargar baterías.

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Otras fechas del MEP

Después de las vacaciones de medio año, iniciará el segundo periodo lectivo a partir del 20 de julio.

Los estudiantes finalizarán el curso lectivo el 9 de diciembre y los actos de graduación se realizarán el 10 y el 11 de diciembre.

Sin embargo, antes de aprobar el curso lectivo, los niños y los jóvenes deberán realizar las Pruebas Nacionales Estandarizadas en octubre.

En el caso de primaria, los exámenes se aplicarán del 13 al 16 de octubre. En esas fechas también realizarán las pruebas los jóvenes y adultos de los Institutos de Educación Comunitaria (IPEC) y los Centros Integrados de Educación de Adultos (Cindea).

Unos meses después de las vacaciones de medio año, los niños y los jóvenes deberán aplicar las Pruebas Nacionales Estandarizadas. (MEP/MEP)

Los estudiantes de secundaria, incluyendo los de modalidad nocturna, harán estos exámenes del 26 al 30 de octubre.

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