Gilberth Jiménez pierde carrera por la Secretaría General del SICA ante hermana de exdiputada Melina Ajoy

La exembajadora en El Salvador, Lina Eugenia Ajoy, fue elegida como secretaria general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

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Ella le ganó el puesto al exdiputado Gilberth Jiménez y a la exembajadora en Estados Unidos, Catalina Crespo.

Su designación fue ratificada el miércoles 10 de junio durante una reunión extraordinaria en la que participaron jefes de Estado y de Gobierno.

Lina Eugenia Ajoy, exembajadora y hermana de la exdiputada Melina Ajoy, fue designada como secretaria general del SICA. (Ministerio de Relaciones Exteriores. /Cortesía.)

En dicho encuentro virtual estuvieron Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala; Nasry Asfura, de Honduras; Luis Abinader, de República Dominicana; Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador; Denis Moncada y Valdrack Jaentschke, co-ministros de Nicaragua; Amalia Mai, vicecanciller de Belice; y Carlos Hoyos, vicecanciller de Panamá.

Lina Eugenia Ajoy, quien es hermana de la exdiputada Melina Ajoy, asumirá el cargo el 9 de agosto; su periodo abarcará de este año al 2030.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ella es la primera mujer costarricense en ocupar este puesto en el SICA.

“La institución le desea éxito en esta nueva responsabilidad y reafirma la confianza en que su labor permita garantizar una gestión eficaz, transparente y alineada con las prioridades de la agenda regional. También con la continuidad administrativa y política del Sistema en favor de la población centroamericana”, indicó la Cancillería.

¿Quién es Lina Eugenia Ajoy?

Lina Eugenia Ajoy cuenta con 27 años de experiencia en el Servicio Diplomático. Como se mencionó anteriormente, fue embajadora en El Salvador.

También es abogada y notaria. Ajoy posee formación en Mediación y Cooperación.

La Cancillería destacó que Ajoy domina los idiomas inglés e italiano.

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La exembajadora también fue directora general de Servicio Exterior en la Casa Amarilla, así como directora alterna de Política Exterior y directora alterna de Cooperación Internacional.

Lina Eugenia Ajoy fue embajadora de Costa Rica en El Salvador. La Cancillería destacó que ella cuenta con 27 años de experiencia en el Servicio Diplomático. (Esteban Bermudez/ebermudez)

¿Qué es el SICA y quiénes lo integran?

El SICA busca impulsar la seguridad democrática, la lucha contra el cambio climático, el desarrollo y la integración económica y social.

Este organismo está integrado por países como Costa Rica, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Guatemala y República Dominicana.

Los países miembros del SICA tienen como objetivo consolidar a Centroamérica como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo.

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