Papá que está en cama por enfermedad teme que recorte propuesto a los Cen-Cinai deje a dos hijas sin comer

Don Jurgen Calderón está muy preocupado porque escuchó que los diputados aprobaron una moción que pretende recortarle ¢40.000 millones al presupuesto de los Cen-Cinai.

Él tiene a su cargo a sus cuatro hijos (un varón y tres niñas) y está pasando por una delicada situación de salud: le encontraron varios tumores en la uretra y los riñones y eso lo tiene en cama y sin poder trabajar.

Gobierno quiere recortar 40 mil millones de colones a los Cen-Cinai. (Cortesía)

Su dos hijas menores, de tres y cuatro años, van todos los días al Cen-Cinai de Alajuelita y eso para él es una gran salvada porque ahí les dan comida.

“En la situación en la que estoy, el que mis hijas menores estén en el Cen-Cinai me ayuda un montón porque yo sé que van a recibir su desayuno, su almuerzo y su cena, algo que yo en la casa no podría darles.

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“Me preocupa saber que van a hacer ese recorte en el presupuesto porque no sé si eso signifique que vayan a cerrar centros de esos o que ya no les vayan a dar los alimentos. Cuando yo podía caminar y llevaba a mis hijas ahí, veía muchas mamás y papás solteros, así como yo, que llevaban a sus hijos para salir a ganarse el arroz y los frijoles. Dios guarde, cierren esos centros porque, ¿qué hacen esas personas?“, expresó el hombre muy preocupado.

Diputados aprobaron la moción del recorte

La preocupación de don Jurguen se da porque con los votos del oficialismo y del Frente Amplio, la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó una moción para modificar el primer presupuesto extraordinario de 2026 y trasladar ¢70.000 millones destinados a fines muy sensibles.

No hay información clara sobre cuáles rubros se verían afectados por el recorte. (Jorge Arce)

La propuesta recorta ¢40.000 millones a los Cen-Cinai, que son centros de cuido de niños donde reciben alimentación, y también ¢30.000 millones al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), cuya función principal es financiar y administrar los recursos para la construcción o mejora de casas de familias de escasos recursos y clase media.

Con el cambio, estos dineros serían destinados al Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

De los ¢70.000 millones que quieren trasladar, poco más de ¢60.000 millones se destinarían a cubrir el déficit presupuestario del Régimen No Contributivo. La otra parte sería asignada al IMAS para programas de atención integral de familias en condición de pobreza y pobreza extrema.

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Diputados del PLN están en contra

Los tres legisladores de Liberación Nacional que integran la comisión votaron en contra de la moción porque consideran que se están modificando partidas que no formaban parte del proyecto original, lo que a su juicio podría ser ilegal.

También cuestionan que se recorten recursos de programas sociales para atender necesidades de otras instituciones, sin que se planteen ajustes en otras partidas presupuestarias.

La plata que se recorte reforzaría pensiones y al IMAS. (Shutterstock)

La diputada verdiblanca Ángela Aguilar se opuso a la moción argumentando que hay muchos Cen-Cinai con órdenes sanitarias.

“Existen centros requiriendo mantenimiento y otros con órdenes sanitarias, lo que hace que los niños estén en espacios de riesgo, que no cumplen con las condiciones para el desarrollo de las diferentes actividades”.

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La legisladora dice que lo más preocupante es que no se sabe cuál sería el impacto que tendrían los Cen-Cinai con el recorte.

“Como estas mociones vienen sin ninguna justificación, acordamos hacer una solicitud a la dirección de Cen-Cinai para que nos informe la afectación de las metas y objetivos en el cumplimiento de este año y cómo afectaría eso a los niños. Vamos a esperar el documento”, manifestó Aguilar, quien también dijo que visitarán algunos de estos centros para verificar las condiciones en las que operan y si tienen los recursos necesarios.

Recortes restringen nuevos usuarios

El economista Fernando Rodríguez agrega que este tipo de recortes limitan la ayuda a nuevos usuarios.

“Esas limitaciones de recursos lo que hacen es restringir la posibilidad de extender el servicio a nuevos usuarios y es probable que haya mucha gente queriendo usar un Cen-Cinai y no pueda porque no hay más disponibilidad”, expresó.

Nogui Acosta defiende la moción. (John Durán)

Nogui Acosta, diputado oficialista y presidente de la Comisión de Hacendarios, defendió la moción.

“Tenemos que hacer una valoración de si se tiene que tener recursos en vivienda o en el RNC, y si me pregunta, nosotros creemos que no deberíamos reducir las pensiones a las personas que las requieren. En ese sentido, hacemos una modificación de la distribución a través del presupuesto.

“El tema fundamental tiene que ver con una diferencia de criterios respecto a esto, y la Comisión es capaz de poder hacer las valoraciones políticas para tomar las decisiones que corresponden”, expresó.

Los legisladores de la Comisión continúan discutiendo mociones sobre el presupuesto extraordinario. Una vez que terminen, deberán votarlo. Si se dictamina positivamente, con el apoyo de la mayoría de diputados, pasará al plenario legislativo para que se vote en primer y segundo debate.