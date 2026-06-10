Hacienda fija límite al presupuesto al TSE para 2027, ¿en qué afecta al órgano electoral?

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se verá afectado por el límite en el presupuesto que dictó el Ministerio de Hacienda para este órgano en el 2027.

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Este órgano electoral sufrirá un decrecimiento del 24,8%, al pasar de 77.807,8 millones de colones en 2026 a 58.531,5 millones para el próximo año.

Las directrices del tope presupuestario fueron firmadas por el exministro Rudolf Lücke en abril, justamente un mes antes de que Rodrigo Chaves asumiera el cargo en Hacienda.

El TSE señaló que se verá limitado económicamente por el tope presupuestario que impuso Hacienda. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por eso, las autoridades electorales se verán limitadas en la preparación para las elecciones municipales de 2028, pues aproximadamente el 40% de los gastos de estos comicios deben ejecutarse de forma previa.

Se proyectan unas 45.000 candidaturas y más de 150 partidos políticos en contienda para las elecciones municipales.

Andrei Cambronero, jefe de despacho de la Presidencia del TSE, comentó que se hizo una aprobación bajo protesta del proyecto de presupuesto.

“Esto es porque en el límite de gasto se incluyó, por parte de las autoridades hacendarias, el dinero de la contribución del Estado a los partidos políticos”, dijo Cambronero.

“Esos montos no son utilizados por el TSE para la organización de los comicios ni para la prestación de sus servicios, de forma tal que es criterio del Tribunal que deben estar presupuestados de manera separada, pues la presupuestación en los límites presupuestarios supone una disponibilidad menor de los recursos para poder atender nuestras labores cotidianas y también la organización de los torneos electorales”, agregó.

El jefe de despacho de la Presidencia del TSE señaló que se podrán organizar las elecciones municipales, pero que se verán limitados para hacer cualquier tipo de reforma a las partidas.

“Insistimos en que, con el monto disponible, podemos llevar a cabo las elecciones y seguir prestando los servicios de registración de actos civiles, la formación en democracia y la administración de justicia electoral”, dijo.

Sin embargo, el Tribunal solicitó a Hacienda que no incluyera dentro de los límites presupuestarios el dinero destinado a los partidos políticos.

El TSE tendrá 19.276,2 millones de colones menos que el presupuesto de este 2026. El exministro Rudolf Lücke firmó las directrice en abril. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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No se podrían generar nuevos proyectos

Otra afectación que tendrá el TSE por el límite presupuestario es que no podrá generar nuevos proyectos.

“Para adecuar nuestras cifras de gastos al tope presupuestario impuesto por las autoridades hacendarias, hemos tenido que realizar grandes sacrificios, desfinanciando partidas que hubieran permitido la modernización de servicios y el robustecimiento de los procesos de innovación tecnológica”, señaló Luis Guillermo Chinchilla, secretario general del Tribunal, en el anteproyecto enviado a Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, en respuesta al presupuesto impuesto.

El TSE indicó que desde hace varios años se ve obligado a destinar un porcentaje muy importante de su presupuesto exclusivamente a materia de ciberseguridad ante el constante incremento de delitos informáticos.

Si se recorta un 13% de ese presupuesto, las autoridades electorales tendrán un reto para blindar los sistemas de identificación.

Este medio consultó al Ministerio de Hacienda el motivo por el cual impuso un tope presupuestario al TSE menor al monto de este año.

El TSE aprobó bajo protesta el presupuesto, pero pidió a Hacienda que no incluyera dentro de los límites presupuestarios el dinero destinado a los partidos políticos. (Esteban Bermudez/ebermudez)

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