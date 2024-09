Hijo de expresidente de la República soltó dramática frase sobre el gobierno de Rodrigo Chaves

El exdiputado Rodrigo Alberto Carazo afirmó estar asustado por el gobierno de Rodrigo Chaves. José Cordero. (Jose Cordero)

El exdiputado Rodrigo Alberto Carazo ve con preocupación la forma en la que se maneja el país y dijo que la gestión de Rodrigo Chaves lo tiene asustado.

El exdefensor de los Habitantes participó en la marcha por la defensa de la educación pública, la semana anterior, y destacó, fiel a su estilo, que le preocupa la generación de empleo para las personas jóvenes, quienes tienen una vida por delante, con sus necesidades y sueños y no ve opciones laborales para este sector de la población.

LEA MÁS: Ministra de Salud se contradice al hablar del tiempo de almuerzo de sus colaboradores

“El gobierno me tiene asustado, sobre todo por la prepotencia, la incapacidad de diálogo, las rutas por las que va, tenemos que estar pellizcados, atentos a que no se deteriore más la situación social y económica del país”, afirmó.

A Carazo se le consultó directamente, ¿el país está en una crisis?

“El país no está en una crisis, porque hay costarricenses que estamos al pie del cañón, no hay crisis, hay oportunidad de demostrar por dónde es que va la posición de la población. No se puede aflojar”, destacó.