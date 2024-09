Ministra de Salud se contradice al hablar del tiempo de almuerzo de sus colaboradores

La ministra de Salud Mary Munive se contradice al hablar del tiempo de almuerzo de sus colaboradores. Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA)

La ministra de Salud Mary Munive se contradice a la hora de hablar sobre las actividades que pueden hacer sus colaboradores en tiempo de almuerzo.

A inicios de agosto circuló un video en redes sociales, en donde se veían a algunos funcionarios de la institución bailando dentro de las instalaciones del ministerio. Por eso se le preguntó a la ministra sobre las condiciones en las que se dio la actividad y si los funcionarios habían pedido permiso para hacer la fiesta.

Casi un mes después de enviarle las consultas, esto respondieron: “No hay un documento, ya que la actividad se realizó en horas del almuerzo y dentro de las instalaciones, por lo que no requiere una autorización previa”.

-¿Incurrieron los trabajadores en abandono de trabajo?

“La actividad realizada era el almuerzo del último día laboral del año, el cual fue un convivio de integración donde no hubo pérdida de la continuidad del servicio. Participaron 20 personas del despacho ministerial: ministra de Salud, viceministros, asesores y secretarias de los despachos”.

El 7 de agosto, funcionarios del ministerio participaron en un homenaje al ingeniero Eugenio Androvetto y serían investigados por abandono de trabajo.

Investigación

El 8 de agosto, en conferencia de prensa, Munive cuestionó el homenaje que le hicieron varios trabajadores al ingeniero Androvetto, curiosamente, durante el tiempo de almuerzo.

“A los funcionarios se les dio espacio para ir a la vela, ayer (miércoles) se le dio un espacio de misa, de 8 a.m. a 9 a.m., pero ahí me preguntaron si se les dio un espacio para salir a mediodía. El Ministerio de Salud trabaja en jornada continua, no puedo salir de la prestación del servicio, si sucede algo en horario laboral y está fuera de las instalaciones sin permiso de una jefatura, ¿quién se hace responsable?”, cuestionó Munive.

José Miguel Gómez, asesor legal del despacho, dijo que están analizando si existirán sanciones por supuesto abandono laboral, pese a que los funcionarios habrían hecho la actividad en hora de almuerzo.

“En este caso que nos ocupa, de esta manifestación u homenaje para el señor funcionario, nunca llegó esa petición de parte de un funcionario. Eso se va a valorar y si efectivamente cumple con los requerimientos indispensables, pues sí, tenemos que abrir los procedimientos o investigaciones respectivas”, aseguró.

Pese a lo dicho por Gómez, La Teja tuvo acceso a un correo electrónico que envió un grupo de trabajadores de la institución, antes del mediodía de ese miércoles, en donde explicaron cómo se iba a hacer el homenaje. El mismo se envió a la Dirección General de Salud y a otras funcionarias del ministerio.