“A mi papá le habían pedido la autorización para intubarlo en caso de ser necesario, pero él se negó. Un día antes de que muriera una doctora me llamó y le dijo que por favor hablara con él porque estaba muy mal. Lo llamé y hablamos por última vez, le dije que él era una de las cosas más grandes que Dios me había dado, que siempre fue un superpapá y que necesitaba que luchara por sobrevivir y me dijo que lo iba a hacer, al día siguiente se quedó dormido y no despertó mas. Él murió sin saber que abuelita había fallecido”, contó la allegada entre lágrimas.