Hombre perdió pierna y se quebró clavícula en choque, pero lo que le dijeron en la CCSS es para ponerse a llorar

Josué Valverde lleva ocho meses de vivir una dolorosa pesadilla que pareciera no tener fin.

El 3 de octubre del año pasado él iba para su casa en moto y tuvo un accidente. Un motociclista que viajaba sin luces invadió su carril y causó un fuerte choque. El suceso ocurrió en Hojancha, Guanacaste.

Josué Valverde lleva ocho meses de vivir con una fractura de clavícula y nada que lo operan. (Cortesía)

Josué quedó inconsciente y despertó unos diez días después en el hospital de Nicoya. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que había perdido la pierna izquierda y que tenía una fractura en el brazo de ese mismo lado.

“Ya cuando me desperté, me operaron el brazo. Días después me dieron la salida del hospital, y cuando estaba en la casa empecé a verme una pelota en la clavícula y sentía mucho dolor. Un día me fui para emergencias del hospital de Nicoya y le dije a un doctor que yo creía que tenía la clavícula fracturada, y que no entendía cómo, cuando había tenido el accidente, no me habían hecho placas.

“El doctor me dijo que no creía que estuviera quebrado porque no aguantaría el dolor, y yo le dije que, en realidad, sí me dolía mucho. Me hicieron placas y se confirmó que había fractura en la clavícula, eso fue como un mes después del accidente”, contó Josué.

Hace 10 años Josué se había quebrado y ahora necesita una nueva operación. (Cortesía)

El médico refirió al paciente a un ortopedista y ahí fue cuando todo se complicó aún más.

Se topó con una enorme lista de espera

El doctor puso a Josué en una lista de espera de pacientes urgentes para una cirugía y le recetó varios medicamentos. Además, le agendó una cita de seguimiento.

Unos cuatro meses después del accidente llegó la cita y el paciente pensó que por fin le iban a programar la operación, pero se llevó una terrible decepción.

“En esa cita me atendió una doctora y me dijo que esas operaciones de clavículas son complicadas y riesgosas. A mí me extrañó que me dijera eso porque hace diez años, en otro accidente, me había quebrado la clavícula y me operaron en el INS, y fue una cirugía, prácticamente, ambulatoria.

También tiene una fractura en el brazo izquierdo y se le inflama mucho. (Cortesía)

“Después de hablar con ella, me dijo que me iba a poner en la lista de personas que necesitaban operación urgente y me dijo que tenía que estar atento para cuando me llamaran. Me llevé una desagradable sorpresa cuando me metí al EDUS para ver el tema de la lista de espera, y vi que había más de mil personas antes de mí”, contó el hombre.

Desde aquel momento la lista ha bajado un poquito, ahora delante de él hay 850 personas...

Le urge la operación para recuperar su vida

Josué dice que desde que tuvo el accidente su vida cambió mucho, ya que además de tener que aprender a vivir sin una pierna, el dolor de la fractura en la clavícula lo atormenta.

Él señaló que cosas tan sencillas como bañarse y mudarse son una misión complicadísima para él, y hasta tiene que pedirle a su mamá que le ayude, porque el dolor del brazo y la clavícula no le permiten hacer las cosas.

Está en lista de espera desde noviembre del año pasado y hay más de 800 personas antes que él. (Cortesía)

“Esta semana me dieron ya la prótesis de la pierna, pero no he podido avanzar con eso porque el dolor del brazo y la clavícula no me permiten ni usar muletas. Al no tener la pierna, necesito usar el brazo para apoyarme y hacer equilibrio, pero en mi situación no puedo. Me urge que me operen para empezar a recuperarme.

“Hasta bañarme es complicado porque no tengo fuerza en el brazo izquierdo, entonces se me complica enjabonarme el lado derecho, para poner un ejemplo. Esa fractura que me operaron en el brazo no ha sanado bien y, a veces, se me inflama mucho. Todos los días me meto al Edus para ver cómo va la lista de espera y, de vez en cuando, baja un número. Ya no sé que más hacer porque el dolor es desesperante”, aseguró el paciente.

La Teja consultó el jueves anterior a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a qué se debe el atraso de ocho meses en la cirugía del paciente, pero aún no hemos recibido respuesta.

La crisis de especialistas que hay en la CCSS causa injusticias. (Mayela López)

Lamentablemente, casos como el de Josué abundan en el país y se debe en gran medida a la falta de especialistas que enfrenta la Caja.

Solo para citar dos ejemplos de casos similares, a inicios de junio publicamos en La Teja el caso de un soldador, de nombre Guillermo Mejías, quien había sido operado de la cadera y está tenido dolores muy fuertes donde había tenido la cirugía. Fue al hospital de San Carlos y le dieron cita para el 2044.

Además, un adulto mayor de Puntarenas, llamado Rolando Mora, tiene diez años de sufrir con dos hernias inguinales y, pese a que ha pedido varias veces en el hospital que le ayuden a operarse, aún no tiene ni siquiera fecha para la cirugía.