Hombre que perdió sus brazos en accidente sueña con volver a abrazar a su familia

Alexander Reyes es un hombre fuerte, que no se deja vencer por la adversidad.

En setiembre del 2020, él y su esposa, Rebeca Salazar, viajaban por la carretera de Circunvalación, en Hatillo, cuando él perdió el control del carro y se accidentaron.

La mitad del cuerpo del Alex se salió del auto, él quedó entre la carrocería y el muro divisorio de la calle.

Alexander Reyes espera estrenar las prótesis en diciembre próximo. Foto: Facebook. (Facebook)

Cuando llegó al hospital San Juan de Dios, los médicos no pudieron hacer nada por salvarle los brazos, ya que quedaron muy dañados, por eso se los amputaron.

Desde entonces, este valiente ha luchado al lado de su esposa y sus cuatro hijas para retomar su vida y adaptarse a su nueva condición.

Luego de días de análisis, Alex y Rebe tomaron una decisión importantísima: luchar por unas prótesis de brazos.

No lo hicieron antes porque la empresa para la que Alex trabajaba antes había prometido dárselas, pero eso nunca pasó, por eso ahora la pareja buscará reunir los $415 mil dólares (unos ¢262 millones) que cuestan ambas prótesis.

“Nunca he sido partidario de pedir dinero, pero esta experiencia me empuja a entender que algunas veces debemos tomar decisiones muy distintas a las que estábamos acostumbrados. Todo esto me hace ejercitar la humildad, con la que reconozco que solo con la ayuda de muchas personas puedo obtener las prótesis”, dijo el sobreviviente.

Alex encuentra la fortaleza que necesita en su hermosa familia. Foto: Alonso Tenorio. (alonso tenorio)

Alex ya encontró una casa ortopédica especializada que le ofrece la solución completa, desde traer las prótesis desde Alemania, la adaptación, los ajustes y la garantía requerida.

Con ellas podrá comer, lavarse los dientes, ir al supermercado, ir al sanitario, cocinar por sus propios medios y hasta lo más simple para muchos de nosotros: armar un rompecabezas con sus hijas y poder abrazarlas.

La meta es obtener las prótesis antes de finalizar el año.

Si usted quiere y puede ser parte de este proyecto, puede hacer donaciones al SINPE Móvil 8994-1638 de Rebe Salazar.

También puede hacer transferencias a las cuentas IBAN Dólares CR19012621104010003752 y la IBAN Colones CR61012621104000003751, la cédula de Alexander es: 1-1262-0063.