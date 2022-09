Video: Alex y Rebe, el renacer tras el accidente que casi les cuesta la vida

Alexander Reyes y su esposa Rebeca Salazar cumplieron el 19 de setiembre dos años del accidente de tránsito que les cambió la vida.

La pareja viajaba por la carretera de Circunvalación por los Hatillos, Alexander hizo un falso adelantamiento, perdió el control del carro y la mitad del cuerpo se salió del auto; él quedó entre la carrocería y el muro divisorio.

Alexander, Rebeca y sus cuatro hijas sienten que ahora son más felices que nunca. Foto: Cortesía de Alexander Reyes. (Facebook)

Sus brazos quedaron tan dañados que fue necesario amputárselos. Estuvo en coma tres semanas y las esperanzas de que viviera eran casi nulas.

Rebeca también resultó lesionada, pero no de forma tan grave.

La Teja los buscó dos años después de aquella dura experiencia; la pareja cuenta que se siente agradecida con Dios por permitirles sobrevivir y aseguran que pese a lo mucho que sufrieron, hoy son más felices que nunca.

Hombre que mide 1,27 metros no encuentra trabajo por ser pequeño

— Rebeca, ¿cómo se siente a dos años del accidente?

Cuando veo hacia atrás, lo que logro sentir es mucho agradecimiento por la nueva oportunidad que tengo de contar mi historia, de ver todas las oportunidades que tengo ahora y lo mucho que las valoro; por ejemplo, el pasar tiempo con mis hijas, seguir estudiando, compartir mi tiempo con Alex.

Aún me causa mucho dolor retroceder y ver todo lo que nos tocó vivir desde el día del accidente y lo que ha sido la recuperación, pero me siento muy contenta de ver cómo hemos logrado transformar esta historia trágica en un desenlace feliz y bonito.

La pareja de sobrevivientes vive al máximo cada día y agradece la nueva oportunidad de vida. Foto: Facebook. (Facebook)

— Alexander, ¿cómo se siente a dos años del accidente que casi le cuesta la vida?

Más desafiado que nunca, he visto la bondad de Dios. Es muy importante que a través de mi testimonio las personas encuentran una inspiración para poder su realidad. Esta etapa de mi vida ha requerido mucho esfuerzo, el ser feliz no se vuelve una meta, sino es el proceso que estamos llevando.

¿Le gustaría cambiarle la vida a un menor en condición vulnerable?

— ¿Cómo ha cambiado la vida de la familia?

Rebeca: Ahora que tenemos más tiempo para compartir los seis (ellos tienen cuatro hijas), porque antes Alex estaba bastante ocupado con el trabajo, hemos aprovechado para preguntar a las chicas cómo se sienten y hace unas semanas mi hija mayor me dijo que sentía que estábamos como en el top, en el máximo; gracias a Dios nuestras hijas sienten que la familia está muy fortalecida y en el momento de mayor unión.

Ellos hacen real la promesa de estar juntos en las buenas y las malas. Foto: Facebook. (Facebook)

— Alexander, ¿en algún momento ha perdido la ilusión debido a las consecuencias del accidente?

He tenido mis momentos donde me he sentido frustrado debido a la discapacidad, pero desde mi voluntad siempre me he mantenido enfocado. He dejado espacios para llorar, pedir consejo, para estar solo, para pensar y ordenar ideas. Ante los momentos de baja energía me he permitido meditar para entender por qué siento esas cosas. Mi convicción y mi meta son claras y gracias a eso logro levantarme.

¿Quién es la nueva novia de Johnny Depp?

— ¿Qué ha sido lo más difícil de aprender a vivir sin brazos?

Tener que aceptar que no puedo hacer un montón de cosas, soy consciente de eso, pero a la vez trato de no ser una carga, si en algún momento me quedo solo me las ingenio para resolver.

Rebeca: Yo pienso que si Dios ya tenía escrito que Alex iba a sobrevivir a aquel accidente, también pensó que era importante dejar a Rebe al lado para que lo acompañara y ayudara en todo lo que él necesita. Yo soy quien lo ayuda a bañarse, a vestirse, a comer, estoy aquí 24/7.

Alex siempre busca la forma de hacer las cosas pese a su discapacidad. Foto: Facebook. (Facebook)

— Rebeca, ¿cómo se siente al ver la forma en que su esposo ha enfrentado la vida después de la prueba?

Es admirable y de verdad que puedo ver la mano de Dios en todo momento. Él siempre ha sido un hombre seguro de sus decisiones y muy inteligente. Unas de las razones por las que siempre creí que iba a sobrevivir era por la capacidad de lucha y valentía que había demostrado siempre. Todos los días aprendo de mi esposo.

Una llave de artes marciales mixtas pudo haber provocado la muerte de María Luisa Cedeño

— Alexander, sé que renunció a su trabajo para iniciar un nuevo proyecto juntos, ¿fue difícil tomar la decisión?

Antes era gerente de mercadeo regional para Panasonic y en marzo de este año renuncié. La decisión la tomé rápidamente, pero venía ya desde hace tiempo con esa inquietud de querer hacer algo más; lo que pasa es que la agenda del trabajo y del proyecto que teníamos ya no eran compatibles, debía tomar una decisión.

En diciembre de 2020, después de la Teletón, vinieron varias entrevistas y tuvimos un crecimiento exponencial, la gente nos buscaba, quería conocer nuestra historia y la agenda se empezó a llenar, entonces dimos este salto de fe que fue difícil. No es fácil dejar un trabajo donde tenés un plan de carrera muy prominente, un salario muy bueno y con toda seguridad que daba pasar la tarjeta quincena a quincena, pasamos de la zona de confort a luchar por ir más allá.

Alexander y Rebeca dan testimonio de que el amor real puede superar cualquier obstáculo Alexander y Rebeca dan testimonio de que el amor real puede superar cualquier obstáculo

— ¿A qué se dedican ahora?

Damos charlas, consejerías, coaching (entrenamiento en habilidades de comunicación y de liderazgo que fomentan el autoconocimiento y el contacto de la persona con su entorno). También estamos muy de lleno en el deporte, Rebe en el ciclismo y yo en la natación.

Esteban Alvarado cuenta qué pasó en la jugada que propició el empate de Corea del Sur

— ¿A quiénes van dirigidas las charlas?

Rebeca: Tienen el beneficio de que se adaptan a cualquier sector, no importa si son grupos pequeños, no hacemos distinciones en cuanto a temas religiosos, vamos a todos tipo de iglesias. Hemos estado en reuniones familiares también y en escuelas y colegios.

Alexander: Llegamos a todos los sectores de la sociedad y no importa el tamaño del grupo, pueden ser cinco gatos o hemos llegado a dar charlas a más de mil personas.

En cuanto a los temas a la gente le gusta mucho el testimonio después del accidente, lo piden mucho, también nos enfocamos mucho en el tema de pareja y familia; también tratamos la parte individual de si se siente bien con la vida que lleva, el aspecto espiritual...

El valiente dejó su trabajo y ahora se dedica a dar charlas motivadoras con su esposa. Foto: Facebook. (Facebook)

— ¿Qué significa para ustedes el matrimonio?

Rebeca: Es decisión, amor, unión, respeto, tolerancia, y creo que en mi caso es de las decisiones más certeras que he podido tomar porque disfruto mucho el saber que pude construir una familia sólida con Alex. También me gusta saber que nos ven extraño cuando contamos que somos jóvenes y tenemos cuatro hijas, en octubre vamos a cumplir cinco años de casados y tenemos 16 años de vivir juntos.

El matrimonio existe si usted es capaz de vivir bajo el mismo techo con una persona totalmente diferente a usted y, sin embargo, estar convencido de que el amor va a poder sobrepasar cualquier problema y circunstancia.

Alexander: Es la mejor sociedad que usted puede tener con otro ser humano, es clave para que todo funcione en la vida y para ver el reflejo del amor de Dios. El tener siempre a una persona a la par que está para escucharte, incluso para desafiarte y decirte: ‘yo no le tengo lástima’, eso te ayuda a sacar lo mejor de ti.