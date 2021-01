“Cuando tuve más estabilidad empecé a hacer préstamos y a comprar cosas que necesitaba y entonces me fui endeudando, pensando en que el trabajo duraría para siempre, desgraciadamente no fue así. La persona que me vendió el título empezó a llamarme para decirme que le ayudara a conseguir más clientes y como no lo hice me reportó en recursos humanos del hospital de Heredia.