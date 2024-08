Hospital México pide ayuda urgente y usted puede colaborar para salvar vidas

El hospital México pide donadores de sangre. (Cortesía)

El hospital México hace un llamado urgente a la población para que se acerque a donar sangre.

En el banco de sangre de ese centro médico hay un faltante importante del preciado líquido vital, razón por la cual piden ayuda para salvar vidas.

LEA MÁS: Casos de Coopeservidores y Desyfin encienden alarmas, ¿se deben sacar los ahorros de cooperativas?

La sangre donada es utilizada para salvar vidas en casos de emergencia, cirugías y tratamientos de cáncer, entre otros.

La sangre es fundamental para hacer distintos procedimientos médicos, por eso urge. (Banco Nacional de Sangre)

Los requisitos para donar sangre son: presentar la cédula nacional o de residencia, pasaporte si se tiene arraigo en el país; pesar más de 52 kilogramos y medir más de 1.50 metros.

LEA MÁS: Adulta mayor que guarda millonario premio en cooperativa cuenta que perdió la paz

Tener entre 18 y 65 años, no padecer ninguna enfermedad infectocontagiosa. No haber tenido síntomas de gripe, ni haber tomado antibióticos en los últimos 15 días, no haber tenido una cirugía en los últimos seis meses y no haberse hecho tatuajes, perforaciones (piercing), ni maquillaje permanente en los últimos seis meses.

Si tiene alguna duda sobre la donación puede llamar al 2242-6666.