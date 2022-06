Hospitales de la Caja sin compus, sin internet, pero con atención a “full”

La Teja realizó un recorrido por tres hospitales josefinos este miércoles y pudimos comprobar que la atención a pacientes no se detiene, tampoco la entrega de medicamentos, eso sí, lo que se está complicando es programar citas.

Este martes arrancó con la noticia de que los sistemas informáticos de la Caja Costarricense del Seguro Social fueron hackeados en la madrugada, razón por la que en los hospitales volvieron al sistema de hace 30 años, haciéndolo todo a “pata”.

Doña Antonia Alfonso, quien tiene 90 años, llegó tempranito al Hospital San Juan de Dios por una cita en Oncología. Nos contó que la atendieron puras tejas y bien puntuales.

“La atención fue muy buena y a la hora en punto, en eso no fallaron, eso sí, no pudieron programarle la próxima cita porque según nos explicaron no hay sistema”, nos explicó un hijo de doña Antonia, quien no quiso dar su nombre.

Doña Emilce fue atendida puras tejas, a la cita en el San Juan de Dios la acompañó su hija, Corina. Foto Eduardo Vega. (Cortesía)

Doña Emilce Castro Elizondo, de 86 años, viajó desde Acosta al San Juan de Dios para una cita en oftalmología y fue atendida sin retrasos, pero tuvo el mismo problema de doña Antonia, no le dieron cita para más adelante, ya que deben esperar a que la Caja vuelva a tener sistema.

[ CCSS en sala de emergencias por violento ataque de “hackers” ]

“Hoy fue una muy buena atención, creí que nos iban a atrasar o que habría largas filas, pero no, todo bien. Lo que nos dijeron para la próxima cita es que esté llamando a ver cuándo se la pueden dar o que venga más adelante en persona a sacarla”, comentó doña Corina Mora Castro, hija de doña Emilce.

En el Hospital de Niños se trabajó normal todo el día. Foto José Cordero. (Jose Cordero)

En el Hospital de Niños todo funcionó igual que en el San Juan de Dios, lo mismo en el Calderón Guardia, los pacientes sí recibieron la atención y les despacharon sus medicinas, la gran traba está en la programación de citas.

[ Hackeo a la CCSS obliga a pacientes a volver a centros médicos para programar citas ]

La Caja entró en emergencia minutos antes de las 2 a.m. del martes, cuando algunos funcionarios detectaron que algo iba mal en los datos del sistema de cómputo de la institución.

La alerta saltó en el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

Luego se supo que la Caja era el blanco de piratas informáticos (hackers) y las consecuencias se sintieron en todo el país.

Para protegerse del ataque, la Caja cortó la conexión a internet y apagó todos sus servidores y eso dejó fuera de servicio el EDUS (Expediente Digital Único en Salud) y ocurrió lo mismo con el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere).

Los piratas informáticos que atacaron los sistemas informáticos de la Caja estuvieron semanas y hasta meses dentro de los sistemas, aceptó el presidente ejecutivo de esa institución, Álvaro Ramos.

El jerarca informó que los efectos del ciberataque son mayores a los que se dijeron en las primeras horas: de 30 servidores se pasó a 800 infectados (53% del total), y hay 9.000 compus afectadas, un 22% de todas las que tiene la Caja.

“Los primeros indicios son que el ataque, en realidad, había comenzado posiblemente desde febrero de este año. Esto significa que el ataque se planificó durante mucho tiempo para ejecutarse antenoche. Esa es parte de la complejidad de reparar esta situación, que tiene tres o cuatro meses de estarse gestando.

“Por lo tanto, es difícil para mí poderles decir que tenemos certeza de que una vez que limpiemos los servidores y los levantemos con los respaldos que tenemos, de que no vamos a encontrar nada en esos respaldos. Ahí está el corazón de la dificultad que tenemos ahora”, explicó don Álvaro.

Los servicios, tanto médicos como financieros y administrativos, no serán puras tejas, al menos, por esta semana.

Ya desde abril, la Caja fue una de las instituciones atacadas por la agrupación terrorista-digital Conti junto con el Ministerio de Hacienda y el de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).