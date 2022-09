¡Huele a Navidad! Herediana ya puso adornos navideños en toda su casa

En Lagunilla de Heredia hay una casa en la que, desde el 16 de setiembre, huele a navidad en todos sus rincones porque doña Laura Barrientos Brenes la adornó completamente, por eso cuando usted entra se siente en lo más y mejor de diciembre.

Con mucho fervor patrio vivió todos los actos del 15 de setiembre, pero una vez que pasó ese día, doña Laura apeó las banderas blanco, azul y rojo, los escudos de Costa Rica y los guardó en una caja de cartón para de inmediato sacar otras cajitas en las que tenía guardados los adornos navideños.

Desde el 16 de setiembre la casa tiene el arbolito puesto. (Cortesía)

“Hay que ser patrióticos, me encanta la época de setiembre y todo lo que tiene que ver con las celebraciones de Independencia, pero cuando se acaba el 15 de setiembre siento que ya le cumplí a la patria y comienza mi Navidad, que es la época del año que más me gusta.

“Estoy encantada porque en los dos últimos años, por la pandemia, como que a las celebraciones navideñas se les bajó la intensidad, sin embargo, este año comenzaron a vender adornos casi desde agosto… ¡y yo feliz!”, reconoce con total alegría la herediana.

Mil adornos

Cuando la buscamos para la nota, este 27 de setiembre, nos la encontramos en el puritico centro de Heredia, en una tienda y, adivinen haciendo qué... ¡comprando adornos navideños!

Doña Laura saca todos los adornos navideños. (Cortesía)

“Todos los años compro adornos navideños nuevos. Tengo un montón (casi mil), pero siempre encuentro uno o varios que no tengo y de una vez los compro. Yo adoro la Navidad, por eso aprovecho para darme vueltas en los comercios en busca de las novedades de cada año”, explicó.

Mientras revisaba una tienda se encontró unos cascanueces para pegar en la refrigeradora y le fue imposible no comprarlos, así como unos globos metálicos navideños que, incluso, de una vez sabía para qué parte de la casa iban: el comedor.

No dura mucho terminando de adornar su casa, a pesar de que no deja un solo rincón sin algún motivo navideño.

Es tanta la alegría que le produce la época que hasta Luna, la gatita, termina con su adorno navideño en la cabeza.

El espíritu navideño se respira en cada rincón del hogar de doña Laura. (Cortesía)

“En casa todos somos unos enamorados de la Navidad, es algo que he logrado transmitirles, ese amor por una época en que lo más importante es celebrar el nacimiento del niñito Jesús y la unión de la familia, el amor de la familia”.

Y no es mentira, la señora nos contó cómo viven los demás miembros de la casa esta época tan hermosa.

“Mi hija Luciana (8 años) no cabe de contenta cada vez que saco los adornos navideños, de una vez se acomoda a adornar conmigo y no deja de acompañarme hasta que terminamos toda la casa.

“Mis otros dos hijos, Brandon (de 21 años) y Fabián (de 16), siempre me dicen que la Navidad para ellos es amor y alegría, también son enamorados de la época. Luciana incluso ya se fija en las tiendas a ver qué adorno no tenemos para lanzarme la alerta de que hay que comprarlo”, comenta doña Laura.

Luciana ya usa sus pijamas navideñas y Lunita está con su ropita de diciembre. (Cortesía)

-¿Hay algún adorno que no haya podido comprar?

Sí. A pesar de que todos los años le meto nuevos adornos al arbolito y ciertas partes de la casa, no he podido comprarme unos cascanueces de cerámica para un esquinerito que tengo hace mucho. Este año me los compro, porque me los compro.

Todos los rincones están bien adornados. (Cortesía)

-¿Cuándo le nació esa pasión navideña?

Siempre amé la Navidad, pero así, así de intensa como ahora, cuando fueron naciendo mis hijos. Con cada nacimiento crecía mi amor y mi alegría por la época, es que los hijos le dan un tremendo brillo a la Navidad.

-¿Qué le dicen sus amigas?

A ellas les encanta venir a la casa en setiembre para compartir el ambiente navideño, ya saben que yo adorno tempranito y disfrutan mucho los cuatro meses que pasa mi casa adornada.

-¿Qué es la Navidad para usted?

Es algo demasiado especial. Es unión alrededor de Dios, de su hijo Jesús, es unión familiar, es disfrutar en familia la época más linda del año. Yo adorno para alegrarnos todos y se logra el objetivo, porque mi familia al ver la casa adornada, pasa muy feliz.

Doña Laura y su hija Luciana se encargaron de sacar los casi mil adornos. (Cortesía)

Doña Laura es parte del grupo de Facebook “Amamos la Navidad CR”, el cual administra y creó doña Ana Yansee Flores, quien desde el 2020, por la pandemia, motivó a los amantes de la Navidad a que dejaran todo el año un “rinconcito navideño” como le dice ella.

Este rinconcito es algún pequeño, algún lugar de la casa al que no se le quitan los adornos para recordar el amor y la felicidad de la época los 365 días del año. Este grupo se creó el 30 de agosto del 2018.