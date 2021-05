“Sí ha habido atrasos porque la mayoría de colegios no han estado trabajando y como una parte de nuestra nota de admisión (40%) se compone de la nota de presentación, el no contar con ellas nos imposibilitaba tener el proceso listo. Por lo que para no poner a correr a nuestro personal decidimos pasar la fecha para entregar los resultados del 27 de noviembre al 4 de diciembre cuando estarán disponibles en la página web de registro”, explicó Marvin Sánchez, director de registro de la UNA.