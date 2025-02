Huelga en el Calderón Guardia puso a correr a pacientes, pero doctores lograron su objetivo

Doña María, quien prefirió no aparecer en fotografías porque es un poco tímida, es una vecina de Desamparados a la que le urgía que la atendieran en el Hospital Calderón Guardia, la mañana de este lunes 24 de febrero. Para su mala suerte, así como la de otros cientos de pacientes, el centro médico se fue a huelga.

“Llegamos una hora y media antes de la cita. Era en endocrino, por un tema de azúcar que tengo”, nos contó..

Un grupo de trabajadores del hospital Calderón Guardia no quierea Taciano Lemos ni cerca del centro médico. Foto: Archivo.

“Cuando llegamos a la ventanilla me dijeron que no me podían atender porque estaban en un paro”.

Cuando le preguntamos si el personal del centro médico le avisó que no llegara porque no la iban a atender, doña María nos contó que ni eso hicieron.

“Mi hija le reclamó, le dice: ‘Para eso en los expedientes están los teléfonos, para que lo llamen a uno’”, dijo un poco molesta.

“En la ventanilla lo único que me dijeron fue que hasta ahorita les habían comunicado. A lo que yo le dije: ‘si estoy viniendo una hora y resto antes, usted nos puede llamar un momentito antes y avisar’”, agregó su hija.

Doña María es una de las 178 pacientes que, en las primeras horas de la huelga, perdió su cita, según nos confirmó el departamento de prensa del centro médico.

El personal médico del hospital se hizo escuchar en reuniones con la alta gerencia. (Cortesía/Cortesía ANEP)

Ahora, doña María va a tener que sacar más tiempo de su día a día para volver el 20 de marzo, cuando le reprogramaron la cita.

“Era muy importante, trataba sobre toda la parte química de mi diabetes”, nos contó, antes de revelarnos que llevaba más de cuatro meses esperando esta cita.

“Nada más nos dijeron que la cita se reprograma y listo”.

Mal manejo

Ahora, ¿por qué es que se dio esta huelga?

En realidad se viene cocinando desde hace un tiempo y lo que sucede es que los trabajadores de ese hospital levantaron la voz para que no regrese a trabajar el doctor Taciano Lemos, que fungió como director del centro médico.

Para ejercer presión, un importante grupo de médicos dejó de trabajar y se lanzó a huelga.

Según explicó Jean Carlo Rodríguez Maroto, jefe de Hematooncología del Calderón Guardia, el doctor Lemos, al parecer, padece una enfermedad desde hace años que le impide ejercer eficientemente su cargo, por eso muchas decisiones tomadas no habrían sido las correctas.

Desde julio del 2024, Lemos fue separado de la dirección, de manera temporal, mientras se realizaba una investigación por supuestos problemas de alcoholismo.

Taciano Lemos fue separado de su cargo, para poder ser investigado. Foto: John Durán.

Los huelguistas, incluso, reclamaron que la alta dirigencia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está al tanto de una serie de supuestas situaciones irregulares, pero aseguran que no han hecho nada al respecto.

En La Teja tramitamos una serie de consultas para la alta gerencia, a través del departamento de prensa de la Caja, entre ellas, ¿cuáles son esas supuestas situaciones irregulares a las que los huelguistas se refieren?

Esta fue su respuesta:

“Se debe señalar que ya se levantó el movimiento de huelga y el tema del doctor Taciano Lemos ya fue analizado, y la Gerencia Médica considerando la protección y seguridad, así como la continuidad en la prestación de servicios de salud e interés público, mediante acto motivado realizará un traslado de dicho funcionario respetando la normativa vigente en la materia”.

En pocas palabras, que el doctor no va a volver al centro médico.

Los huelguistas se hicieron escuchar con pancartas, como este que se lee: Pacientes decimos fuera Taciano Lemos. (Sergio Salazar/Sergio Salazar)

Cuando insistimos en conocer las situaciones irregualres, así como a cuál centro médico se le va a trasladar y cómo pueden garantizar que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir, la gerencia se limitó a responder:

“El tema de diagnóstico es confidencial y estamos gestionando las acciones concretas para la información respectiva”.

Antecedentes

Esta no es la primera vez que el doctor Lemus está involucrado en controversias.

En abril del 2021, a Lemos se le detuvo frente al parque de La Paz, en San José, por conducción temeraria. Eso sí, por arraigo no solicitaron medidas cautelares en su contra.

Por otro lado, en setiembre del 2023, Lemos demandó a la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, ante un Juzgado de Trabajo, por supuesto acoso laboral y hostigamiento.

En su momento aseguró que se le estaba haciendo presión para renunciar y que ellos pudieran escoger como director del centro médico a una persona afín a su movimiento.

En La Teja nos pusimos en contacto vía telefónica con el doctor Lemos para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvimos respuesta ninguna de las veces que lo llamamos.