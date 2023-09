Director del Calderón Guardia demandó a la presidenta de la Caja, Marta Esquivel

El director del hospital Calderón Guardia, Taciano Lemos, demandó a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ante un Juzgado de Trabajo.

El hecho fue confirmado a La Teja por Lemos, quien asegura que está siendo víctima de acoso laboral y no se quedará callado.

Taciano Lemos demandó a la jerarca de la caja, Marta Eugenia Esquivel. Foto: Graciela Solís. (GRACIELA SOLIS)

Él informó a la junta directiva de la Caja del proceso judicial en una carta que dice lo siguiente:

“Por este medio lamentable e infortunadamente tengo que hacer de su conocimiento sobre interposición del proceso ordinario por acoso laboral y hostigamiento, presentado por este servidor en el Juzgado de Trabajo, en contra a la Licda. Marta Eugenia Esquivel Camareno, presidenta ejecutiva y el Dr. Marino Ramírez Carranza, gerente médico, ambos funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social.

“Lo anterior radica en mi derecho constitucional como costarricense y servidor público como director general del hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, ante un acoso constante y voraz realizado por parte de la Licda. Esquivel y el Dr. Ramírez para dejar mi cargo como director general, el cual funjo por más de nueve años, que me vaya como Director de Centros Especializados, dejando mi puesto vacante para que nombren a otra persona que escogerían según su interés.

“Dicha presión llega al extremo que afectó mi estado de salud física, mental, social, financiera y hasta con mi familia, al ocasionar esta inestabilidad”, detalla el documento.

Él asegura que Esquivel no quiere que continúe en su cargo. Foto: Jorge Castillo. (JORGE CASTILLO)

Vacaciones a la fuerza

El director del centro médico contó a La Teja que recibió muchas llamadas de Marino Ramírez, cuando era gerente médico interino de la Caja, en las que lo presionaba para dejar su cargo.

“Recibí varias llamadas de Ramírez en las cuales, él expresaba claramente que la señora presidenta (Marta Eugenia Esquivel) no quería que yo estuviera ahí y, que por lo tanto, me ofrecía un puesto en oficinas centrales para dejar libre mi puesto”, contó el médico.

Taciano contó también que hace unas dos semanas lo mandaron de vacaciones forzadas y que se las han extendido porque, a su criterio, no quieren que vuelva al centro médico.

“Le solicité regresar al hospital al gerente médico nuevo, pero él me dijo que no tiene tiempo por ahora y que verán mi situación más adelante. En este momento el hospital Calderón Guardia está sin director, no hay sustituto y el gerente médico está a cargo y está firmando las cosas”, agregó Lemos.

El director del hospital dice que hasta el momento no le han dado un solo motivo que justifique que lo quieran quitar de su puesto.

Lemos es el director del Calderón Guardia desde hace nueve años. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Tal vez están tramando hacer un procedimiento contra mí, para separarme, para seguir dominando el hospital. El ambiente está convulso, hay muchos colegas que están indignados.

“La demanda es muy robusta, con testigos y otros elementos y fue presentada hace unas dos semanas”, agregó el médico.

Lemos dice que le están violentando sus derechos laborales y que no solo él está pasando por una situación así, sino que otros jerarcas han interpuesto también denuncias por situaciones de “anarquía” por parte de los funcionarios de las oficinas centrales de la Caja.

Marta Esquivel informó por medio del departamento de prensa de la Caja que “será en las instancias judiciales que se puedan brindar los descargos correspondientes como es debido en un país de derecho”.

“Siempre se ha actuado en apego a la legalidad y con el usuario como centro de las decisiones en procura del brindar el mejor servicio y atención que merecen”.