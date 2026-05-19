Nacional

IA eligió este número y serie de la suerte para Chances de este martes con un acumulado millonario

El sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS) de este martes llega con un premio mayor de ₡80 millones y un acumulado de ₡661 millones

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

Miles de costarricenses ya están buscando su combinación ideal para el sorteo de Chances de este martes 19 de mayo y la inteligencia artificial también quiso sumarse a la fiebre.

La Junta de Protección Social (JPS) pondrá en juego un premio mayor de ₡80 millones por entero, además de un acumulado que tiene ₡661 millones.

Ante la expectativa que generan estos premios, le consultamos a la IA cuál sería un posible número “afortunado” para este sorteo.

Número de la suerte según la IA

La IA eligió un número “afortunado” para Chances de este martes.
La IA eligió un número “afortunado” para Chances de este martes. (Creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

La inteligencia artificial eligió el número:

  • 48
  • Serie: 327

Según la IA, el 48 suele relacionarse con cambios positivos, estabilidad económica y nuevas oportunidades, mientras que la serie 327 aparece vinculada con energía, intuición y buena fortuna.

LEA MÁS: Esta es la enorme lista de personas que al morir dejaron dinero en el Banco Nacional

Eso sí, se trata únicamente de una elección recreativa y no existe ninguna fórmula real para predecir resultados de lotería.

Como ocurre en cada sorteo, miles de personas buscarán tentar la suerte con números especiales, fechas importantes o combinaciones recomendadas por familiares, amigos y ahora también por la inteligencia artificial.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Inteligencia ArtificialIAJPSJunta de Protección SocialNúmero de la suerteChances
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.