IA eligió este número y serie de la suerte para Chances de este martes con un acumulado millonario

Miles de costarricenses ya están buscando su combinación ideal para el sorteo de Chances de este martes 19 de mayo y la inteligencia artificial también quiso sumarse a la fiebre.

La Junta de Protección Social (JPS) pondrá en juego un premio mayor de ₡80 millones por entero, además de un acumulado que tiene ₡661 millones.

Ante la expectativa que generan estos premios, le consultamos a la IA cuál sería un posible número “afortunado” para este sorteo.

Número de la suerte según la IA

La IA eligió un número “afortunado” para Chances de este martes. (Creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

La inteligencia artificial eligió el número:

48

Serie: 327

Según la IA, el 48 suele relacionarse con cambios positivos, estabilidad económica y nuevas oportunidades, mientras que la serie 327 aparece vinculada con energía, intuición y buena fortuna.

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Eso sí, se trata únicamente de una elección recreativa y no existe ninguna fórmula real para predecir resultados de lotería.

Como ocurre en cada sorteo, miles de personas buscarán tentar la suerte con números especiales, fechas importantes o combinaciones recomendadas por familiares, amigos y ahora también por la inteligencia artificial.