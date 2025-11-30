ICE rematará 299 equipos industriales como soldadoras, perforadoras y dragas, vea los detalles

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará un gran remate de 299 equipos industriales y de construcción el próximo 3 de diciembre.

La actividad iniciará a las 8:00 a. m. y se llevará a cavo en el Auditorio del Centro Empresarial de Pavas, localizado en Rincón Grande de Pavas.

Las herramientas que estarán en remate ya cumplieron su ciclo de vida, pero aún pueden ser aprovechadas por empresas, profesionales o personas que quieran adquirir equipo a buen precio.

El ICE pondrá a la venta equipos de construcción, soldadura y perforación este 3 de diciembre. (Rafael Pacheco)

¿Qué se puede comprar en el remate?

El catálogo está cargado de equipos muy buscados en construcción y metalmecánica. Entre ellos:

- Soldadoras convencionales y multiproceso

- Perforadoras manuales

- Dragas

- Perforadoras radiales

- Minadora para túnel

- Torres colocadoras de concreto

- Inyectora de aluminio

- Martillo forjador

- Cortadoras

- Dobladoras de varilla

- Alimentadores de alambre para soldadoras

Requisitos para participar

El ICE detalló que quienes deseen participar del remate deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Depositar ₡150.000 como garantía de participación en el Banco de Costa Rica. (Ese monto se devuelve al finalizar el evento).

- Estar al día con la CCSS.

- Estar al día con Hacienda.

- Presentar cédula de identidad vigente y fotocopia.

La lista completa de condiciones puede consultarse en el sitio oficial del ICE, bajo el procedimiento 2025LA-000005-PROV.

Los equipos ya no se usarán en el ICE, pero pueden ser aprovechados por empresas o personas. (Rafael Pacheco)

¿Quiere ver la maquinaria antes?

Sí es posible. Las personas interesadas pueden coordinar visitas previas para inspeccionar la maquinaria antes del remate.

Para consultas o citas se puede contactar a los teléfonos 2001-0828 y 8319-7816. También puede comunicarse al correo porozco@ice.go.cr

El ICE advirtió a los intyeresados que no habrá servicio de parqueo, por lo que se recomienda llegar en transporte público o coordinar de antemano.

El ICE habilitó la información en: apps.grupoice.com/PEL/

Una vez dentro: