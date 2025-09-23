Nacional

ICE subastará motos desde ¢89.000 y carros desde ¢139.000 colones

Los vehículos subastados del ICE estarán en exhibición hasta el 3 de octubre

Por Fabiola Montoya Salas
Vista del edificio principal del Grupo ICE en San José, Costa Rica, con su logotipo visible, ilustrando los desafíos de la institución en la gestión energética.
Acá le contamos los detalles de la subasta de carros del ICE. (Rafael Pacheco Granados)

Si anda en busca de carro, moto o hasta bus, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) le tiene una gran oportunidad: el próximo 8 de octubre rematará 125 vehículos en el auditorio del colegio Humboldt, en Pavas, contiguo a la iglesia Nuestra Señora de Loreto.

El evento arranca a las 8 de la mañana y se extenderá hasta que se remate la última unidad. Entre lo que se puede conseguir hay motocicletas, camiones, pick up, autos híbridos, paneles, buses y hasta vehículos para repuestos.

Saber leer y entender las letras y números de sus llantas podría salvarle la vida. Foto: Mike Bird/Pexels.
El ICE tiene subasta de carros y motos. Imagen con fines ilustrativos.

Los carros estarán en exhibición desde el 22 de setiembre hasta el 3 de octubre, en el Plantel del ICE en Rincón Grande de Pavas (700 metros al oeste del Liceo de Pavas). El horario es de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 3:30 de la tarde y ahí mismo los interesados podrán inscribirse para poder participar en la subasta.

Los precios base son bastante variados. Por ejemplo:

  • Motocicletas desde ¢89.000.
  • Camiones desde ¢109.000.
  • Pick up desde ¢139.000.
  • Sedanes híbridos desde ¢150.000.
  • Paneles desde ¢172.000.
  • Estaciones desde ¢180.000.
  • Todo terreno desde ¢840.000.
  • Autobuses desde ¢5.066.000.

Las condiciones, requisitos, fotografías y la lista completa de precios están disponibles en la página del ICE https://apps.grupoice.com/PEL, bajo el procedimiento 2025LA-000003-PROV.

Además, los interesados pueden pedir información al correo rematedevehiculos@ice.go.cr o llamar a los números 2001-2574, 2001-2528, 2001-2566 y 2001-2573, de lunes a viernes entre 7:00 a.m. y 4:36 p.m.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

