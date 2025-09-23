ICE subastará motos desde ¢89.000 y carros desde ¢139.000 colones

Acá le contamos los detalles de la subasta de carros del ICE. (Rafael Pacheco Granados)

Si anda en busca de carro, moto o hasta bus, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) le tiene una gran oportunidad: el próximo 8 de octubre rematará 125 vehículos en el auditorio del colegio Humboldt, en Pavas, contiguo a la iglesia Nuestra Señora de Loreto.

El evento arranca a las 8 de la mañana y se extenderá hasta que se remate la última unidad. Entre lo que se puede conseguir hay motocicletas, camiones, pick up, autos híbridos, paneles, buses y hasta vehículos para repuestos.

Los carros estarán en exhibición desde el 22 de setiembre hasta el 3 de octubre, en el Plantel del ICE en Rincón Grande de Pavas (700 metros al oeste del Liceo de Pavas). El horario es de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 3:30 de la tarde y ahí mismo los interesados podrán inscribirse para poder participar en la subasta.

Los precios base son bastante variados. Por ejemplo:

Motocicletas desde ¢89.000.

Camiones desde ¢109.000.

Pick up desde ¢139.000.

Sedanes híbridos desde ¢150.000.

Paneles desde ¢172.000.

Estaciones desde ¢180.000.

Todo terreno desde ¢840.000.

Autobuses desde ¢5.066.000.

Las condiciones, requisitos, fotografías y la lista completa de precios están disponibles en la página del ICE https://apps.grupoice.com/PEL, bajo el procedimiento 2025LA-000003-PROV.

Además, los interesados pueden pedir información al correo rematedevehiculos@ice.go.cr o llamar a los números 2001-2574, 2001-2528, 2001-2566 y 2001-2573, de lunes a viernes entre 7:00 a.m. y 4:36 p.m.