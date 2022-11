Identifique los síntomas de la viruela del mono y evite molestias

El 20 de julio se confirmó el primer caso de viruela del mono en Costa Rica y casi cuatro meses después ya se reportan 19 casos en total, sin embargo, en los últimos 15 días se han registrado diez de ellos, por lo que las autoridades de Salud deben prestar atención a lo que está ocurriendo.

NO espere a que se le desarrollen las vejigas y le queden granos.

El hecho de que al menos dos de los casos no hayan salido del país y no se tenga registro de los contactos que tuvo, hace prever que la enfermedad ya tiene una transmisión comunitaria, por lo que a cualquier persona le podría dar y de ahí la importancia de extremar los cuidados.

El epidemiólogo de la Universidad Nacional, Juan José Romero, pidió recordar cómo se transmite la enfermedad, que es por contacto cercano con una persona enferma.

Salud confirma 6 nuevos casos de viruela del mono en tres días

“Más del 95% de los casos se están dando entre hombres que tienen sexo con otros hombres, por lo que tenemos que tener presente que en esa población es en la que se tiene más riesgo, que ellos tengan consciencia de su propio riesgo y para las personas que pueden estar con ellos”, comentó Romero.

¿Cómo se da ese cuido? Si una persona manifiesta signos de enfermedad como fiebre, dolor de espalda, dolor de nuca, ganglios inflamados y ha estado en contacto con otra persona en el extranjero o que vino procedente de allá, que vaya al centro médico, especialmente antes de que le aparezcan manchitas.

“Si aparecen las manchitas en la piel, especialmente en manos y pies y antes tuvo fiebre, no debe dejarlas crecer, porque pasa de mancha a vejiga llena de líquido, que pasa a ser pus y cuando se revienta, queda la costra. Quien presenta todos los síntomas es más contagiosa porque hay más virus concentrado”, compartió el epidemiólogo.

También puede contagiar a otras personas a través de partículas de saliva, por eso no requiere hospitalizarse, solo aislamiento para que no contagie a otros.

Pero no se confíe, pues aunque usted no acostumbre tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, igual puede enfermarse porque la enfermedad se puede transmitir de persona a persona, por tener un contacto cercano y prolongado, no necesariamente sexual.

Campaña lanzada por la CCSS para informar sobre la viruela del mono. (Tomada Facebook CCSS )

Puede suceder que se contagie al compartir la misma ropa de cama o implementos de cocina, de ahí la preocupación del Ministerio de Salud porque dos de los casos han sido detectados en cuarterías de San José.

Hacer llamado

Romero aclaró que no se trata de estigmatizar a nadie, sino de crear consciencia entre las personas de mayor riesgo y por eso considera necesario que se sumen colectivos de personas LGTBIQ+ para que lleven el mensaje a sus miembros y allegados porque es una enfermedad muy molesta y dolorosa, aunque no produzca la muerte.

¿Sospecha que se contagió de viruela del mono? Tome nota

“Si tienen prácticas saludables como no tener relaciones con múltiples parejas y que si se siente enfermo, vaya al sistema de salud que le quede más cercano”, puntualizó Juan José.