Iglesia declara la Catedral Metropolitana como santuario dedicado a san José

San José, el patrono de la capital del país, tendrá su propio santuario, como la Virgen de Los Ángeles o el Cristo de Esquipulas.

Será la Catedral Metropolitana, donde además se venera su imagen y se celebra su día cada 19 de marzo.

La declaratoria será este martes 7 de diciembre en una misa solemne a las 10 a.m. Esta misma ceremonia tendrá como fin cerrar el año de San José, que fue convocado por el papa Francisco el 8 de diciembre del 2020.

Desde este martes la Catedral Metropolitana será Santuario Nacional en honor a San José. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

El obispo de San José, José Rafael Quirós, dijo días atrás en una entrevista con Radio Fides que la idea de convertir la Catedral Metropolitana en un santuario nació precisamente por la celebración del año al esposo de la Virgen María.

“En un momento de meditación y contemplación en la figura de san José pensé ‘¿y por qué no un santuario nacional dedicado a san José?’ y, como corresponde, consulté al Consejo Presbiteral acerca de la oportunidad de consultar a la Conferencia Episcopal que la catedral fuera declarada santuario nacional y así fue”.

El sacerdote y perito en liturgia Alfonso Mora explicó a La Teja los requisitos que se necesitan para que un templo sea declarado santuario.

[ Así se preparan las familias para celebrar la Navidad y el Año Nuevo ]

La iglesia ve en san José un ejemplo de padre y protector a seguir. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

“Lo primero es que en ese lugar donde está el templo debe haber una devoción muy fuerte hacia el santo al que se dedicará el santuario. En segundo lugar, debe haber una universalidad en la fe y la visión que se tiene de ese personaje especial y, por último, debe haber una afluencia importante de fieles al templo, tanto de nacionales como de extranjeros”, detalló.

La Catedral Metropolitana será a partir de ahora la primera en todo el mundo que se convierte en un santuario para san José.

“Para la gente el cambio será transparente, pero habrá algunas modificaciones a nivel religioso, por ejemplo, todos los 19 de cada mes deberá hacerse una misa solemne en honor a san José porque el 19 de marzo es su día”, recordó el cura.

Gran ejemplo

La Iglesia católica reconoce en san José un gran ejemplo de entrega, obediencia y confianza en Dios ya que desde que María quedó embarazada, él escuchó la voz del Señor, quien le habló por medio de un mensajero.

La misa de este martes estará abierta a todos los creyentes. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

“San José siempre fue un hombre silencioso, pero de un silencio no pasivo. Cuando la Virgen salió encinta él supo que había un misterio porque sabía bien la calidad de mujer que era ella y decidió alejarse para no interferir; pero el arcángel Gabriel lo visitó y le dijo que no tuviera miedo de acoger a María en su casa, así se convirtió en el guardián de Jesús”, detalla el cura Mora.

Por su parte el sacerdote German Rodríguez, quien trabaja en la Catedral Metropolitana, destacó también la entrega de san José para cumplir la voluntad de Dios.

Rodríguez explicó que el templo capitalino seguirá siendo la sede del obispo y además un lugar de peregrinación para que todo devoto de san José lo visite como lo haría con la basílica de Cartago o el templo alajueliteño.

[ El portal más grande de Centroamérica está en Guanacaste ]

Este martes finaliza el año dedicado a san José en todo el mundo. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

“En el silencio él supo escuchar la voz de Dios, supo decirle sí y cumplir su voluntad como un hombre humilde sencillo y de trabajo. Me parece oportuno invitar a los fieles para que invoquemos a san José y que interceda por la gran familia de Dios que es la Iglesia y por la familia de que cada uno de nosotros.

“Nos hemos ido preparando con entusiasmo para esta declaratoria de la catedral como santuario nacional. Este es un lugar apto para una linda espiritualidad inspirada en la persona de san José, a quien Dios le concedió el privilegio de ser el custodio de su hijo que se hizo hombre por nosotros”, dijo el cura Rodríguez.

Cuatro santuarios nacionales

El padre German Rodríguez dijo que con este ya son cuatro santuarios nacionales en Costa Rica: el de la Virgen de los Ángeles, en Cartago; el del Santo Cristo de Esquipulas, en Alajuelita; el templo votivo dedicado al Corazón de Jesús, en el barrio Francisco Peralta (San José) y ahora la Catedral Metroplitana.

Se espera que ahora el templo reciba mucho más devotos de san José. Foto: Facebook de la Catedral.

Los fieles que quieran participar en la actividad de este martes pueden hacerlo, eso sí, deben llevar mascarilla y mantener el distanciamiento social.

A las 9 a.m., el arzobispo de San José, José Rafael Quirós, y varios sacerdotes harán una oración en la parroquia de La Soledad. A las 9:30 saldrán en procesión con la imagen de san José hacia la Catedral para oficiar a las 10 la misa ya mencionada.

Para este festejo no es necesario apartar espacios.