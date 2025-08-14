Importante aerolínea anuncia nueva ruta directa con Costa Rica que le encantará a muchos

La aerolínea Southwest hizo un importante anuncio que a muchos ticos les va a encantar.

La compañía dio a conocer una nueva ruta aérea entre Costa Rica y una hermosa ciudad de Estados Unidos.

LEA MÁS: ¡Con razón sacar cita con un especialista es casi misión imposible! Contraloría confirma algo terrible

Habrá un nuevo vuelo desde Costa Rica hasta Nashville, Estados Unidos. (Canva)

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) informó que la aerolínea hizo el anuncio en el marco de su décimo aniversario de operaciones en Costa Rica.

El nuevo vuelo será entre San José y la ciudad de Nashville, capital del estado de Tennessee.

LEA MÁS: Tribunal tomó decisión en pleito entre hotel de Punta Leona y la municipalidad de Garabito que sorprenderá a muchos

Habrá un vuelo de estos por semana a partir de marzo de 2026. Inicialmente, será durante cuatro sábados, con posibilidad de ampliación, dependiendo del éxito y ocupación del vuelo.

“La hora confirmada de salida desde el Aeropuerto Internacional de Nashville/Berry Field hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría será a las 09:50 de la mañana y con una llegada aproximada a suelo costarricense a las 1:05 de la tarde. El vuelo regresará horas después a la ciudad de Nashville”, informó el ICT.

LEA MÁS: Día de la Madre: INEC reveló datos sobre mamás que sorprenden, pero algunos duelen en el alma

Muchos ticos empezarán a hacer planes desde ahora. (Canva)

De acuerdo con el cronograma de vuelos del ICT, actualmente Southwest vuela diariamente desde el Juan Santamaría a Houston y a Orlando y desde el aeropuerto de Liberia también a Houston. Desde la principal terminal aérea, los vuelos son diarios (un vuelo), mientras que desde el aeropuerto guanacasteco, las conexiones son sábados y domingos (un vuelo cada día).