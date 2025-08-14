Tribunal tomó decisión en pleito entre hotel de Punta Leona y la municipalidad de Garabito que sorprenderá a muchos

Hay un nuevo capítulo en el pleito que tienen el hotel Punta Leona Beach Club Nature Resort y la municipalidad de Garabito.

El Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea confirmó las medidas cautelares solicitadas por el hotel, lo que significa que el municipio debe suspender cualquier acción para derribar la aguja y abrir el camino que se localiza en la entrada de la propiedad privada.

Hotel Punta Leona gana pulso a Municipalidad de Garabito sobre medidas cautelares. (Tomada de Facebook)

Además, la municipalidad debe suspender cualquier acción de demolición de estructuras en la propiedad privada que pertenece a Real de Punta Leona S.A., Punta Leona Beach and Nature Resort S.A, y Leona Logistics S.A.

Este problema viene desde hace meses. Según se supo, el miércoles 2 de julio el alcalde de Garabito, Francisco González, se presentó al sitio porque, al parecer, quería derribar unas agujas colocadas en sitio privado.

González argumentó que hay edificaciones realizadas en terreno público que impiden el acceso a las playas Blanca y Mantas.

Ese día el alcalde le dijo a la gente de Punta Leona que tenían tiempo de quitar la aguja y liberar la entrada hasta el 9 de julio.

Miguel Fernández, gerente general de Punta Leona, dijo en esa oportunidad a los medios de comunicación que habían recibido una advertencia verbal del alcalde, sin criterio técnico, y por eso decidieron defenderse, ya que les parecía algo completamente injusto.

El alcalde de Garabito había exigido al hotel que quitara la aguja de acceso privado. (Tomada de Facebook)

Además, aseguró que sí existe acceso a esas playas que se señala el alcalde, por otro lado.

Ahora el proceso legal continuará su camino en sede judicial, pero la municipalidad no podrá tomar acciones para liberar la entrada, tendrá que esperar a que el tema sea resuelto por un juez.

“Las municipalidades tienen la obligación de regirse bajo el principio de legalidad y las actuaciones de la alcaldía municipal, en este caso concreto, se contrapuso a ese principio”, asegura Punta Leona.