INCOFER habilitará servicio especial de trenes para asistir al Festival de la Luz

Con motivo del Festival de la Luz, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) habilitará este sábado un servicio especial de trenes para facilitar el traslado de los asistentes hacia y desde San José.

Las salidas de ida se efectuarán a partir de las 4 p. m., desde distintas estaciones del Valle Central. Desde la estación de Cartago y la estación de Alajuela, el tren saldrá a las 4 p.m.; desde la estación de Heredia, a las 4:26 p. m. y desde la estación del Atlántico, a las 4:54 p. m.

El tren será una excelente opción este sábado para ir al Festival de la Luz (Rafael Pacheco Granados)

Todas estas rutas tendrán como destino el andén de la Contraloría, con una llegada aproximada a las 5:20 p. m.

Para el regreso, INCOFER dispondrá de dos trenes grandes que saldrán de manera simultánea a las 11 p. m., desde el andén de la Contraloría, con destino a las estaciones del Atlántico, Heredia, Alajuela y Cartago.

La institución informó que durante este servicio especial se realizarán todas las paradas habituales de cada recorrido. Además, las tarifas que se aplicarán serán las regulares, actualmente aprobadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Los usuarios podrán cancelar el pasaje en efectivo, así como con tarjetas bancarias y dispositivos electrónicos, con el fin de agilizar el abordaje y brindar mayor comodidad a los pasajeros.