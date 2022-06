Incomodidad de Rodrigo Chaves con el Poder Judicial causa preocupación

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, confirmó este martes que fue notificado de una demanda civil interpuesta en su contra por la agencia Madison Revolution S. A., porque, supuestamente, no pagó servicios publicitarios que la empresa le dio en la campaña electoral.

“Sí, me notificaron y veré qué hago”, respondió el mandatario luego de participar en un almuerzo con empresarios organizado por la Cámara de Comercio de Costa Rica, en el Hotel Crown Plaza Corobicí.

“Hay una demanda que no entiendo, en vía civil, en la que no hay ningún título ejecutivo, ningún documento firmado. No sé, a mí que me enseñen algo que yo haya firmado”, añadió Rodrigo Chaves.

Después de eso el mandatario rechazó responder repreguntas sobre este tema.