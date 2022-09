¡Increíble! Vea la cantidad de comida que desperdicia cada persona en un año

¿Desperdicia usted comida en su casa?

Este jueves 29 de setiembre se celebra el Día Internacional de la Concientización por la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos y los datos de nuestro país muestran un panorama gris.

Según cifras del Centro de Investigación en Economía Agrícola y Desarrollo Agroempresarial de la Universidad de Costa Rica, el país desecha una tonelada de alimentos al día. Además, cada persona bota 72 kilos de comida cada año.

Sírvase solo lo que se va a comer para que no desperdicia comida. Foto: Jeffrey Zamora. (Jeffrey Zamora R)

Nancy Solano, vocera del Colegio de Profesionales en Nutrición (CPN), dice que el desperdicio de alimentos sucede principalmente en la última parte de la cadena, la que le corresponde al consumidor final.

La vocera asegura que disminuir la pérdida y desperdicio de alimentos debe ser una prioridad para transformar los sistemas alimentarios y mejorar la eficiencia del uso de los recursos naturales, mitigar el cambio climático y fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta tarea es una responsabilidad entre todos los actores de la sociedad. El compostaje en casa y mejorar hábitos de consumo alimentario en dirección de una alimentación sostenible y saludable son parte de los hábitos que las familias deben asumir.

También es importante seguir estos consejos:

- Planificar la compra: Pensar en un menú semanal y realizar las compras suficientes a partir de esto, tomando en cuenta la caducidad de los productos y esto permite que en el almacenamiento se disminuya la pérdida.

- Aprender a comprar: Es importante saber la diferencia entre la fecha de caducidad y la de consumo preferente. La fecha de consumo preferente refiere a la fecha máxima en que los alimentos mantienen sus propiedades y características si no ha sido abierta. La fecha de caducidad en productos perecederos se refiere al momento en que deja de ser seguro para consumirlo. Por otro lado, en la compra de frutas y vegetales en los anaqueles, usualmente no se eligen aquellos que se consideran ¨feos¨, principalmente porque no tiene la forma usual del alimento, aunque aún conserven sus propiedades físicas y nutricionales intactas. Por lo cual es importante saber que podemos adquirir estos alimentos y evitar su desperdicio.

Las frutas y verduras que está un poco maltratadas pueden aprovecharse en salsas o batidos. Foto: Mayela López. (Mayela López)

- Cocinar aprovechando todo el alimento: Cuando cocinamos la remolacha, por ejemplo, podemos utilizar sus hojas para prepararnos luego un batido verde. Es decir, aprovechar al máximo todo lo que nos dan los alimentos para disminuir el desperdicio.

- Monitorear las porciones servidas: Al momento de comer, es importante estar conscientes de lo que nos servimos en el plato de acuerdo con nuestro nivel de saciedad y nuestras necesidades, con el fin de que no dejemos alimento sobrante en el plato.

- Preservar los alimentos: Es recomendable congelar los productos frescos y los restos de comida antes de que se descompongan. Si ordena en un restaurante y no se come todo, pida que se lo empaquen para llevar lo que no se comió.