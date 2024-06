Influencer nicaragüense llegó a Costa Rica buscando nuevos aires y encontró más

Alejandra Pérez es una modelo e influencer nicaragüense que llegó a Costa Rica hace 9 meses. Instagram.

Una joven nicaragüense llegó a Costa Rica hace nueve meses buscando nuevas oportunidades y está encantada, porque no tuvo miedo a cambiar de estilo de vida y hoy se dedica a sus grandes pasiones: el mercadeo y la creación de contenido.

Alejandra Pérez tiene 24 años y es vecina de Estelí. Pérez también se dedica al modelaje y particip´p en Miss Teen Nicaragua 2017. Desde los 17 años es creadora de contenido y a través de sus redes sociales está contando cómo la pasa en suelo tico y manifestó que se siente sorprendida por los buenos comentarios que recibe de la gente.

Durante el corto tiempo que lleva en Tiquicia, Alejandra ya logró probar las mieles del trabajo en televisión, estuvo tres meses en el canal VM Latino y actualmente trabaja para una empresa en el área de mercadeo.

“Tengo dos amigos nicaragüenses que se vinieron a Costa Rica antes que yo. Uno se vino hace poco más de un año y tengo una hermana que también decidió salir de Nicaragua para cursar una carrera que allá no se imparte.

“Lo que me motivó para cambiar de vida fue buscar nuevas oportunidades, realmente cuando uno decide mudarse a otro país hay que poner en balanza muchas situaciones, no es sencillo. Quería mejores oportunidades, me quería independizar, vivir sola y pensar en la forma de ejercer mi carrera de una forma más estable. Tuve miedo al inicio, pero quería salir de la comodidad en donde estaba”, relató.

La modelo celebró su cumpleaños 24 en el Parque de la Paz. Instagram.

Polifacética

- ¿Cómo ha sido la vida en Costa Rica?

Ha sido increíble, no me puedo quejar, las primeras semana fueron duras, porque una deja su vida atrás, deja la comodidad, la gente que ama, pero una aprende del desapego, a creer siempre en las oportunidades. Realmente no me puedo quejar.

Los ticos han sido muy amables, carismáticos, a donde llego me reciben con una sonrisa, ya he visto ciertos parámetros de cómo es el tico, compagino mucho con ellos. Al inicio tuve un choque con la moneda, porque no me acostubraba, el clima también me sacudió porque allá hace muchísimo calor, no me creía eso de que en la mañana hace sol y en la tarde llueve mucho.

Hice un casting para trabajar en VM Latino y así llegué al canal. Trabajé allí unos tres meses y la pasé muy bien, pero dejé el canal porque me salió una oportunidad laboral más estable. En mi tiempo libre me dedico a las redes y trabajo como desarrolladora de proyectos acá.

En su tiempo libre, la joven crea contenido para redes sociales. Instagram.

- ¿Cuéntenos sobre su faceta como influencer?

He hecho de todo un poco, soy polifacética, comencé a crear contenido cuando tenía 17 años, al mismo tiempo que participé en Miss Teen Nicaragua. En ese tiempo comenzó a darse el auge de los creadores de contenido, daba talleres de defensa personal, hacía actividades benéficas y trabajaba en la industria del entretenimiento.

No gané el concurso de belleza, pero participar te abre puertas para desempeñarte mejor en comunicación, no me dan miedo los retos y trabajaba para marcas y en modelaje. Pero realmente mi carrera es de mercadóloga, las redes sociales son un hobbie para mí.

- ¿Qué la motivó a tener en sus redes un espacio que se llama “Nica en Costa Rica”?

Cuando me vine a Costa Rica estaba sin trabajo y por un tiempo medité la idea de crear contenido contando mi experiencia acá en Costa Rica. Al inicio me dio miedo, pero cuando logré estabilizarme le mostré a todos mi nueva vida, un día pensé en darlo todo y hablo abiertamente de lo que he pasado.

En mis redes platico de las cosas que he ido aprendiendo, lo que me ha costado, la gente se ha sorprendido con el léxico de ambos países. Sé que acá hay mucho nicaragüense y me quería dirigir a ellos, pero casualmente en mis redes tengo muchos seguidores ticos.

Pérez fue una de las candidatas de Miss Teen Nicaragua en el 2017. Instagram.

- ¿Le han tirado en redes por ser nicaragüense?

La verdad que sí. A veces hay personas que ni siquiera ven mis videos, lo único que hacen es ver que soy nica y me escriben cosas como “regrésate a tu país” o “usted no se ve nica”. Creo que hay un prejuicio sobre cómo debería verse un nicaragüense, pero como en todos los países multiculturales, hay muchos tipos de acento.

Hay gente que me dice que hablo diferente, pero no es porque yo quiera, es porque uno lo aprende para desarrollarte en tus diferentes facetas.

El hecho de que cambie la pronunciación de ciertas palabras no me hace menos nicaragüense, soy una chavala soñadora, estoy en una etapa de adaptarme y me gustaría seguir creciendo, trabajar en un medio de comunicación.

- ¿Ha visitado Nicaragua recientemente?

En febrero me di una vuelta, estaba en VM Latino y me dieron permiso para ir, porque debía traer unos documentos para mi permiso de trabajo. Según yo me iba a quedar por una semana y me quedé un mes. Compartí con mi familia, fue una recarga de energía.