Ingeniero viste dos uniformes en un mismo equipo, pero con una misma meta: ser campeón nacional de motocross

El piloto José Pablo Chaves fue subcampeón nacional de motocross el año pasado y este 2026 está decidido a darlo todo para ser el próximo campeón de la máxima categoría, la MX1.

Lo particular de su historia es que usa dos uniformes al mismo tiempo: uno como ingeniero industrial con la marca de motocicletas Suzuki, el otro como piloto del Team Suzuki Factory.

Es desamparadeño de la pura cepa, pero actualmente vive en Santa Ana. Su papá, del mismo nombre, fue también piloto de motocross y por eso el hijo maneja moto desde que tiene 5 años (ahora tiene 29 años).

José Pablo es piloto de motocross e ingeniero industrial al mismo tiempo y para Suzuki. (Cortesía/Cortesía)

“Mi papá siempre fue un fiebre de las motos junto con mis tíos. Ellos fueron los que me inculcaron esto del motocross por eso es que prácticamente nací manejando moto. Desde que tengo uso de razón ando encima de una moto batiendo barro”, comenta muy alegre y orgulloso del motocross.

Logró combinar muy bien la moto, los saltos y la lucha por ganar títulos nacionales en las diferentes pistas del país, con el estudio, algo que nunca abandonó, al contrario, aprovechó la moto para crecer académicamente.

“Mi papá y en general mi familia siempre me explicaron que el estudio tenía que sí o sí ir de la mano con el motocross. Cuando yo no estaba en la moto, estaba estudiando en la escuela, después en el colegio, siguió la universidad hasta que me gradué de ingeniero.

“Estoy demasiado contento porque todo mi conocimiento como ingeniero industrial lo estoy poniendo en práctica en la propia Suzuki. Con mucha alegría le comento que me dieron trabajo y agradezco mucho esa oportunidad de acumular experiencia laboral justo en lo que estudié y que ellos mismos sean los que me permitan hacer lo que más amo, que es andar en moto”, dice el piloto.

Explica el piloto desamparadeño que su familia le enseñó a rendir en la pista y en los estudios al mismo tiempo. (Cortesía/Cortesía)

A José Pablo lo conocimos este 24 de febrero en la presentación oficial del Team Suzuki Factory, que disputará toda la temporada del campeonato nacional de motocross 2026. Como el año pasado fue subcampeón, entiende que este 2026 el peso del equipo está sobre sus hombros y la presión por que sea campeón también.

“Con la experiencia de la MX1 del año pasado, este año haremos las cosas de diferente manera. Nos estamos preparando físicamente muy fuerte. Suzuki nos está dando lo mejor de lo mejor en motocicletas, una gran herramienta por eso el objetivo 2026 es lograr el título nacional.

“Las motos que usaré no solo en Costa Rica rinden bien, en los eventos internacionales, como el Supercross de Estados Unidos, también ha dejado claro que son de gran calidad. No hay pretexto, tenemos lo que se necesita para luchar fuerte por el título con el respeto de los otros compañeros pilotos y las otras escuderías”, asegura.

El Team Suzuki Factory Racing fue presentado el martes 24 de febrero para la temporada 2026. (Cortesía/Cortesía)

Debut en grande

El ingeniero industrial y sus compañeros debutarán en competencias el próximo sábado 28 de febrero con el Supercross de los X-Knights en el estadio Nacional.

Además de José Pablo, los pilotos Joe Frazer Garro y Fabricio Segura serán quienes lucharán en las principales categorías del Campeonato Nacional de Motocross (CNMX) 2026.

“El año pasado fue de mucho crecimiento profesional y personal en el motocross, y gracias a Suzuki pudimos estar en dos campeonatos latinoamericanos y el Mundial de Naciones, donde Costa Rica volvió a mostrar que tenemos buen nivel”, explicó Chaves.

Fabricio Segura competirá en la categoría MX2 a bordo de una Suzuki RM-Z 250. Con apenas 18 años, el joven piloto encara su segundo año dentro del equipo.

De izquierda a derecha los pilotos José Pablo, Fabricio Segura y Joe Frazer Garro. (Cortesía/Cortesía)

“El 2025 fue un año de mucho aprendizaje y gracias al trabajo con el equipo, logramos ser protagonistas en muchas de las carreras. Esta temporada venimos más fuertes física y mentalmente, y con el objetivo de estar ubicado en las primeras posiciones de la categoría ”, indicó Segura.

Este será el segundo año del regreso oficial de Suzuki al Campeonato Nacional de Motocross, luego de una pausa de cinco años.

“Apoyamos nuevamente el talento nacional y el desarrollo del deporte, proporcionando una plataforma competitiva que impulse a Costa Rica a recuperar su liderazgo en la región”, comentó José Andrés Montalto, gerente general de Suzuki Motos.

El próximo 22 de marzo es la primera fecha del campeonato nacional de motocross 2026. (Cortesía/Cortesía)

El campeonato nacional de motocross inicia el 22 de marzo. Las siguientes fechas serán el 20 de abril, 17 de mayo, 21 de junio, 19 de julio, 16 de agosto, 20 de septiembre y 18 de octubre, antes de la gran final programada para el 15 de noviembre, con sede aún por definir.