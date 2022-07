Inició arribada de tortugas al Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional (video)

Este 11 de julio inició oficialmente la anidación masiva de tortugas lora, conocida como arribada en playa Ostional, en Guanacaste, es decir, llegaron más de mil tortugas, así lo anunció el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional en su página de “feis”.

Las tortugas lora ingresan a su ritmo al refugio. (Facebook Asoc. Guías Locales de Ostional)

Yeimy Cedeño, administradora del refugio, contó también que es un fenómeno muy cambiante y que hay días en los que no se ve ni una tortuga.

Recuerde que para poder ver a las tortuguitas usted tiene que estar acompañado por un guía acreditado. Puede contactarlos por medio de la información que aparece en la página de Facebook del refugio, donde se publican los nombres y números de las personas autorizadas. Los grupos pueden ser de un máximo de 10 personas, incluyendo al guía.

[ Experta española capacitará a pescadores costarricenses para proteger a las tortugas marinas ]

Haga la reservación antes de irse para Ostional, para evitar echarse el viaje en balde.

Los grupos para la observación de tortugas son de 10 personas máximo, incluido el guía. (Facebook Asoc. Guías Locales de Ostional)

La playa está abierta de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. y aunque el guía le dará las explicaciones, es muy importante que recuerde que no se permite el uso de luz blanca, así que no vaya a prender el foco al celular, dizque para ver mejor.

“No se puede ingresar con bolsos ni hieleras ni música que altere a los animalitos. Y por supuesto, tenga presente que la extracción de huevos es ilegal y hasta considerada un delito”, recordó Cedeño.

[ Estados Unidos piropea a Cosa Rica por proteger sus riquezas marinas ]

La entrada al refugio es gratuita, pero el servicio de guía es privado y va de los ¢4.000 en adelante para nacionales y los $20 para extranjeros; cada guía establece su precio.

“Si lo encuentran dentro del refugio sin un guía, se expone a que lo expulsen y dependiendo de lo que esté haciendo, pueden llevarlo ante las autoridades. Es una playa regulada por estar dentro del refugio, no es pública”, recalcó Cedeño.