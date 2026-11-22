La inteligencia artificial volvió a escoger un número de la suerte para el sorteo de la Lotería Nacional de Costa Rica de este domingo 22 de noviembre de 2026.

Se trata de una nueva propuesta de dos cifras para quienes disfrutan consultar números antes de los sorteos de la Junta de Protección Social (JPS).

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El número fue seleccionado con fines recreativos y no constituye una predicción del resultado oficial.

¿Cuál es el nuevo número de la suerte de la IA?

La IA eligió un número de la suerte para sorteo de la Lotería Nacioanal (Gemini/Gemini)

El número elegido para este domingo es el 64.

Esta es una segunda opción, diferente del 27 que la inteligencia artificial había seleccionado anteriormente para el mismo sorteo.

Sin embargo, ninguna de las dos cifras tiene una ventaja estadística sobre las demás. Todos los números participan bajo las mismas condiciones del sorteo.

¿Cuánto dinero repartirá la Lotería Nacional?

De acuerdo con la información de la JPS, el sorteo número 4928 tendrá un premio mayor de ₡350 millones en dos emisiones.

Cada fracción tiene un precio de ₡2.000, mientras que el entero cuesta ₡10.000.

Además, la promoción Acumulado Millonario alcanza los ₡569 millones en dos emisiones.

Para esta jornada, la Junta informó que la tómbola principal contiene 72 bolitas blancas y una bolita con la palabra «Acumulado».

La inteligencia artificial no puede conocer anticipadamente el resultado de la Lotería Nacional ni garantizar que el 64 resulte premiado.

La selección es únicamente una alternativa de entretenimiento para quienes acostumbran buscar números de la suerte.