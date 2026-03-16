Ivanniz Blackwood, la limonense que gana oros y los celebra bailando con sabor caribeño

En la provincia de Limón, correr no es solo avanzar rápido; es hacerlo con alegría, con identidad y con el corazón latiendo al ritmo del Caribe.

Ivanniz May Blackwood Bennett, vecina de Limón centro y limonense por los cuatro costados, lo demuestra cada vez que cruza la meta y convierte una medalla de oro en una fiesta.

Su baile tras cada triunfo ya es marca registrada, una celebración que mezcla orgullo, cultura y agradecimiento por el camino recorrido.

Ivanniz Blackwood celebra sus triunfos con baile caribeño, su sello personal. (Cortesía/Cortesía)

Ivanniz tiene 22 años y arrancó en el atletismo a los 13, aunque antes fue voleibolista y futbolista. A ella le daba igual ser delantera que portera.

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El giro llegó en 2017, cuando el entrenador Johnny Lester la vio entrenar y no dejó de insistirle. “Siempre me decía que yo era atleta, que él veía algo en mí. Hasta que un día le hice caso y acepté probar”, recordó.

De probar a seleccionada nacional

En 2018 compitió por primera vez en un campeonato nacional de atletismo, corriendo 100, 200 y 400 metros planos.

“Yo fui como diciendo: ‘vamos a ver qué pasa’”, confesó. Lo que pasó fue grande: ese mismo año fue seleccionada nacional, gracias al rendimiento en el campeonato nacional, para los Campeonatos Centroamericanos en El Salvador, donde ganó plata en 100 metros, fue segunda en 200, tercera en 400 y oro en los relevos. “Ahí dije: ‘el atletismo es lo mío’. El técnico tenía razón”, contó.

La atleta limonense ganó tres oros en los 100, 200 y 400 metros planos en Limón 2026. (Cortesía/Cortesía)

Desde entonces, las medallas no han parado. En el Campeonato de Asociaciones de 2023 ganó cuatro oros. En Juegos Nacionales debutó en 2019, en el Estadio Nacional, donde se dejó plata en 100 y 200, y oro en 400.

En Alajuela 2023 volvió a brillar con cuatro oros más, y en Limón 2026 cerró con broche de oro: campeona en 100, 200 y 400 metros planos, y plata en el relevo 4x400.

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Correr para salvarse

Para Ivanniz, el atletismo ha sido mucho más que un deporte.

“Ha sido una llave para abrir muchas puertas. Yo no la he tenido fácil en la vida. Me he refugiado en Dios y en el atletismo”, dijo con sinceridad. No es una frase hecha: reconoce que el deporte la alejó de malas decisiones.

“Conozco jóvenes de mi edad que se perdieron en las drogas, que ya murieron. A mí el atletismo me salvó. Sin esto, no sé dónde estaría”.

Cuando corre, lo hace con todo. “Siento emoción, nervios y aires de triunfo. Voy a ganar, no lo pienso mucho”, explicó.

Y lo ha hecho incluso en condiciones difíciles, porque reconoce que en Limón la infraestructura deportiva es limitada. “Ser atleta no es fácil y aquí cuesta más, pero Dios me ayuda”.

Cada victoria de Ivanniz se convierte en una fiesta de ritmo, fe y alegría afrocaribeña. (Cortesía/Cortesía)

El baile que ya todos esperan

Cada victoria de Ivanniz termina igual: con un baile. No es pose ni show; es identidad. “Es mi marca registrada. Yo bailo de triunfo. El sabor caribeño es así, aquí bailamos, somos alegres, y por eso celebro cada triunfo. Ya la gente espera el baile”, dijo entre risas.

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Baila cuando la porra suena, cuando gana, cuando siente que el esfuerzo valió la pena. “Todo lo hago con alegría”.

Familia, fe y ejemplo

Ivanniz también inspira en casa. Su hermana Eva Blackwood, de 16 años, compitió en heptatlón en Limón 2026 y ganó plata.

“Ella ve mi ejemplo, se metió al atletismo y eso también la aleja de cosas malas”, contó con orgullo.

La limonense, Ivanniz, es toda fe en Dios y triunfos en la pista

En su tiempo libre, Ivanniz entrena, va a la iglesia, comparte con amigos y disfruta del mar que la vio crecer. Agradece a sus padres espirituales, los pastores Dennis rosales y Jenury Rosales y a su iglesia Maranatha de Limón, un pilar constante en su vida.

Los pasados Juegos Nacionales en Limón fueron especiales: los últimos para ella y luego de dos años lesionada.

“Creí que no iba a poder estar, pero me recuperé gracias a Dios. Llegué por el oro que sabía que podía ganar”y lo ganó en 100, 200 y 400 metros planos.

Ivanniz le agradece a sus pastores Dennis Rosales y Jenury Rosales de la iglesia Maranatha de Limón. (Cortesía/Cortesía)

Hoy sueña con estudiar Trabajo Social en la ULICORI y también con seguir aportando a Limón desde otros espacios. Pero, pase lo que pase, hay algo seguro: cuando Ivanniz May Blackwood gana, Limón entero baila con ella.

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Ivanniz baila cuando gana en la pista

“Quiero ayudar al pueblo limonense tanto educativa, deportiva, y laboralmente y deseo que el pueblo limonense tenga mejores oportunidades en campos como el deporte, el estudio, el arte”, concluye.