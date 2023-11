Jefe comercial del ICE evitó hablar de reveladores mensajes que envió a subalterna

El jefe de la División Comercial del ICE, José Rafael Solano, sorprendió a los diputados que integran la comisión investigadora del Sinart, cuando se negó a hablar sobre unos mensaje que él le había enviado a una subalterna.

Los pantallazos fueron suministrados a la comisión por Jaqueline González Jiménez, exdirectora comercial de Kölbi, quien compareció ante los legisladores hace dos semana y reveló que existieron presiones por parte de sus superiores para contratar a la agencia de comunicación del Sinart y bajar la publicidad en Canal 7.

José Rafael Solano se mostró muy quisquilloso con ciertas preguntas de los diputados. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

En las conversaciones entre Jacqueline y José Rafael se nota que algo extraño pasa porque ambos están incómodos por decisiones que se están tomando en la institución.

La diputada Andrea Álvarez, de Liberación Nacional, fue directo al punto al preguntarle a Solano sobre esos mensajes que él había escrito, pero la respuesta del compareciente dejó más dudas que respuestas.

Algunos de los mensajes aportados por la funcionaria y que retomó la diputada Álvarez para consultarle a José Rafael a qué se refería, fueron:

Jacqueline: “Esto de la política es una mierd...”.

José Rafael: “Y hay estilos que no me me agradan”.

Jacqueline: “Si esto pone en riesgo mi puesto -que no entendería por qué- solo me decís. Ni se preocupe por eso. Presiones políticas sin entender razones, no van conmigo. Soy una persona profesional honesta y responsable y eso es lo que siempre he hecho...”.

Los diputados están indagando de dónde vienen las presiones para contratar al Sinart en las entidades públicas Foto: Albert Marín. (Albert Mar'in)

José Rafael: “Ahorita que cortemos acá te llamo. Esto me preocupa demasiado y si requiere mi firma no la quiero dar, estoy en la misma línea que vos. Y lo peor es que van a seguir, hoy es esto, luego nos obligan a contratar a Sinart y luego los medios afines al gobierno, una porquería, esto no termina hoy”.

Ante la lectura de los mensajes, el jefe comercial del ICE se mostró incómodo y dijo que prefería no hablar del tema.

“Señora diputada, en relación a que esos mensajes pueden constituir una violación a mi privacidad en el ámbito de una conversación privada, donde pues obviamente ante estas razones se puede utilizar para todo tipo de contexto que se puede imaginar, voy a omitir referirme a los temas que están relacionados con dichos mensajes”, dijo José Rafael.

La legisladora Álvarez le dijo a Solano que se estaba perdiendo la oportunidad de aclarar las cosas y dejar en claro a qué se refería, pero el se mantuvo firme en que no se referiría al tema.