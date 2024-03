Jesús nacido en Belén: “Costa Rica va por el mismo camino de Sodoma y Gomorra”

Don Wilberth Arias Sandí, nacido en Belén de Heredia, interpretará a Jesús esta Semana Santa, que inicia el próximo domingo 24 de marzo como parte del grupo “Más que Arte”, para la parroquia de San Antonio de Belén.

Tiene 51 años, está casado desde hace 28 años con doña Leidy Mora, con quien tiene cinco hijos: Manuel, Mario, Allison, Wendy y Mileidy.

En el papel de Jesús, don Wilberth nos invita a pensar más en el prójimo. (Cortesía)

Será la primera vez que interpretará a Jesús en las procesiones de Semana Santa.

Cuando lo invitaron a participar con un personaje, creyó que le iban a pedir que saliera de romano, cuando le dijeron que era para el papel de Jesús lo primero que preguntó fue: “¿Ustedes creen que yo puedo llenar esas sandalias?” Y cuando le dijeron que sí, entendió que era el tiempo de aceptar la misión.

“Siempre le he servido a Dios, pero sin mostrarme mucho. Mi esposa fue la que me empujó positivamente para que aceptara ser Jesús y le agradezco porque ha sido una muy linda experiencia.

“Desde los primeros ensayos uno como Jesús comienza a sentir cosas especiales en el pecho. Hay ensayos en los que termino con los pelos de punta de tanto que recibe uno de parte de Dios al meterse profundamente en el personaje. Ser Jesús es una bendición, se siente uno tan bien que no puedo explicar lo especial que se vive”, asegura el belemita.

Fuerzas renovadas

Desde que le dijo “sí, acepto” al papel de Jesús, don Wilberth vive días intensos, porque como trabaja todo el día y los ensayos son de noche, al llegar a casa está bastante cansado del trajín.

LEA MÁS: De amanecer drogado en las calles a representar a san Pedro en las procesiones de Semana Santa

“Es algo bien particular. El trabajo del día me cansa mucho. Soy chofer, montacarguista, bodeguero, de todo hago en mi trabajo, después salgo y hay que ensayar. Uno llega cansado, pero cuando el ensayo comienza se acaba ese cansancio y se llena uno de nuevas fuerzas. Es difícil de explicar, pero estoy convencido que esas fuerzas vienen de Dios”, aseguró.

Los ensayos para la Semana Santa son fuertes y casi que diarios en el grupo Más que Arte. (Cortesía)

Le ha pasado algo muy particular en los ensayos. Como llega con cuatro de sus hijos, a ellos les encanta verlo interpretar a Jesús, sin embargo, hay una hija, Wendy (quien tiene 7 años) que ya le dijo que no quiere verlo en la procesión, porque lo tienen que empujar y darle latigazos y eso la pone a sufrir mucho.

“Le expliqué a mi hija que es solo actuación. También le expliqué que en mi caso es de mentiras, pero en el caso de Jesús, a él sí lo empujaron, golpearon y le dieron latigazos de verdad y eso nos debe recordar todo lo que sufrió por nosotros”, comenta el actor.

Le pedimos un gran favor a don Wilberth, el actor, que se pusiera las sandalias y las ropas de Jesús, el hijo de Dios, y nos respondiera unas preguntitas como él considera que Jesús nos las respondería si estuviera sobre esta tierra en pleno 2024 y aceptó con mucho gusto.

-¿Qué le dice a esta Costa Rica con tanto asesinato diario?

Que tengo que trabajar horas extra llevando el evangelio de mi padre por todo el país. No puedo detenerme ni un segundo, el trabajo es mucho y estoy seguro que más potente que una bala es la palabra de mi padre.

-Miles viven en pobreza extrema aquí, ¿qué hacer?

Es un tema que me duele demasiado. Me golpea el corazón tanto niño con hambre. Necesito acompañar más a las familias que no tienen qué comer, necesito más ayudantes que colaboren para que todos tengan comida en sus mesas, para que no haya gente debajo de los puentes o durmiendo con un cartón como colchón. Se ocupa más gente solidaria.

La parroquia de San Antonio de Belén se prepara fuerte para celebrar con fe y devoción la Semana Santa y sus procesiones. (Cortesía)

-Muchas personas viven con miedo de enfermarse por la atención en la Caja, ¿cómo ayudar?

Mi padre vive en el corazón de miles de trabajadores de la Caja (Costarricense de Seguro Social) y eso provoca que trabajen con amor al prójimo. Hay trabajo por hacer todavía, mucho, pero los trabajadores de la Caja aman a mi padre.

LEA MÁS: Al burrito Pepe ya le dieron plaza en propiedad para las procesiones de Semana Santa

-¿Con quién le gustaría cenar?

Con narcotraficantes y con sicarios, me gustaría entender bien qué tienen en el corazón, quiero abrazarlos, quiero compartir con ellos una noche simplemente hablando, conociéndolos.

-¿No le da miedo?

No. Al contrario, estoy convencido de que mis 12 apóstoles costarricenses hoy día los sacarían del narcotráfico y el sicariato. Serían 12 hombres que se alejarían del mal por amor a mi padre. Me imagino sentado en una mesa redonda con 6 sicarios y 6 narcotraficantes todos alabando a mi Padre. Eso me encantaría.

-¿Está contento con la Costa Rica 2024?

Podría decir que estoy un poco decepcionado y necesito animar a mucha gente para que lleven el mensaje de mi padre por cada rincón del país, que se visite cada barrio, cada persona.

-¿Qué haría Jesús si estuviera hoy mismo en nuestro país?

Lloraría por tanta sangre derramada. Costa Rica va por el mismo camino de Sodoma y Gomorra, pero todavía hay más gente buena que mala. Están a tiempo.

-¿Le gusta como nos comportamos en Semana Santa?

Me duele ver que la gente prefiere la fiesta, a la reflexión.

-¿Su mensaje para el país?

Busquen la reconciliación para que se detenga el baño de sangre y no hayan más víctimas inocentes. Hagamos conciencia y ayudemos siempre al que menos tiene, en especial esta semana de reflexion.