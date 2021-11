Johnny Araya se separa de Liberación Nacional mientras se resuelve el caso Diamante

Johnny Araya, alcalde de San José, se separó de manera temporal del Partido Liberación Nacional (PLN) mientras se resuelve la investigación del caso Diamante.

El político presentó su renuncia mediante una carta dirigida al Directorio Político y al Tribunal de Ética del PLN, según confirmó la oficina de prensa de la agrupación.

Johnny Araya Monge está suspendido de su cargo por seis meses. Foto: Grupo Nación. (Alber Marín)

“En virtud de los acontecimientos de los últimos días en el que he sido involucrado en una investigación y se me atribuyen diferentes delitos, he decidido separarme del partido mientras se lleva a cabo este proceso de investigación”, dijo el político en el documento.

En el escrito, Araya manifestó que tomó la decisión para “no causar inconvenientes” al partido, así como para no afectar el “accionar y toma de decisiones” del órgano. El PLN recibió la nota este lunes en la tarde.

Pero no solo en eso se hizo a un lado, Araya también anunció su renuncia a la presidencia de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

Temporalmente asumirá como presidenta interina de esa organización la señora Lissette Fernández, alcaldesa de Jiménez, quien fue electa vicepresidenta de la UNGL en junio de 2020.

Araya es uno de los seis alcaldes suspendidos de su cargo, debido a las investigaciones por presuntos casos de corrupción en contratos de obra públicas.