Candidatos populistas podrían sacar ventaja por el escándalo del caso Diamante

El caso Diamante, otra investigación más por corrupción, reventó esta semana y ya que estamos tan cerca de las elecciones presidenciales nos surge la pregunta: ¿quién gana y quién pierde con esta situación?

Los politólogos Sergio Araya y Gustavo Araya nos ayudaron a descubrirlo.

Lo primero que nos dijeron es que, como vamos de escándalo en escándalo, dependiendo de lo que pueda surgir en las siguientes semanas y meses, este caso podría quedar eclipsado.

“Si la elección fuera este domingo, posiblemente sí podría incidir en el ánimo del electorado, en sentir un nivel de desilusión mayor e incrementar la tasa de abstencionismo que, a pesar de que hay tanta oferta electoral, no se ha disminuido ese 30% o más de gente que no asiste a la urnas a lo largo de todo este siglo XXI”, comentó don Sergio.

Cabe recordar que, como parte de este caso, seis alcaldes fueron detenidos el lunes por presuntos actos de corrupción en conjunto con la empresa MECO. Aunque fueron liberados dos días después, siguen siendo investigados.

Incluso, entre ellos hay cuatro alcaldes que pertenecen al Partido Liberación Nacional (Johnny Araya de San José, Humberto Soto de Alajuela, Alberto Cole de Osa y Alfredo Córdoba de San Carlos) y por eso el candidato presidencial verdiblanco, José María Figueres, pidió al Tribunal de Ética que tome las medidas del caso.

Johnny Araya, alcalde de San José, Mario Redondo, alcalde de Cartago; Humberto Soto, alcalde de Alajuela; Alfredo Córdoba, alcalde de San Carlos y Alberto Cole, alcalde de Osa y Arnoldo Barahona, alcalde de Escazú. Fotos Archivo.

Los populistas

“Otro panorama que podría haberse dado de estar más cerca las elecciones, es que los que estén más indignados, desilusionados y molestos, votaran por los aspirantes que manejen un discurso de corte populista, los que se definen como mesías y que prometen que limpiarán y pondrán orden en toda la casa”, explicó Sergio.

El politólogo considera que hay otros partidos que no pueden ser muy agresivos con el tema, porque la investigación sigue su curso y no se sabe qué otros alcaldes, de otros colores políticos, también podrían salir salpicados.

“Creo que los partidos que hoy tienen alcaldes, tienen que manejar el tema con mucho cuidado, porque pueden ir por lana y salir trasquilados, si alguno de ellos también se ve involucrado en este proceso que se sigue en el Ministerio Público”, detalló.

Los expertos creen que de haber sido más cercano a las elecciones, el caso Diamante habría aumentado el abstencionismo. Fotos: Mayela López (Mayela López)

Don Sergio también explicó que el que más pierde con todo esto es el país, porque toda la institucionalidad es la que finalmente es golpeada por el desánimo de la gente que se abstiene de votar, algo que es muy peligroso a mediano plazo, pensando en la estabilidad del sistema político.

Muchos indecisos

Gustavo, por su parte, considera que es de aplaudir que en plena campaña electoral los órganos judiciales y de investigación puedan darle camino a este tipo de casos.

“Estamos a años luz de la votación real, yo diría que falta mucha información por darse a conocer en los medios respecto al caso Diamante. Falta para la definición del voto importante, hay 46% de indecisos y no se van a decidir por lo que pase o no en este caso”, dijo Gustavo.

- ¿Es José María Figueres el candidato más afectado con Diamante?

- Sergio: Sí, es un golpe para él por varias razones. Sus argumentos son poco creíbles para la mayoría de la gente. Pero más allá, es que el mismo PLN y don José María cargan con una percepción mayoritaria de la sociedad muy negativa. Y con el caso de la trocha se terminó de consolidar esa asociación con el partido y eso lo golpea. Este tema en particular, especialmente por la cantidad de alcaldes del PLN involucrados, sí lo afecta.

- Gustavo: El tema de corrupción en Costa Rica no es exclusivo de alguna fuerza electoral como ocurría al principio de los años 2000. Ahora todos los partidos políticos, con contadas excepciones, tienen temas que pueden ser señalados como corrupción. Es un tema circunstancial que sean cuatro del PLN, porque ellos tienen la mayoría de las alcaldías. Tiendo a pensar que ya don José María es una figura de tal nivel que las opiniones negativas hacia él ya están presupuestadas, no sumarán ni restarán.

- ¿Podría este tema polarizar a los electores?

- Sergio: Sí, pero podría hacerlo entre los que nunca han estado y recurren al mensaje populista y la clase política tradicional. Porque los que ya han ejercido el poder y han estado involucrados en esos escándalos, difícilmente podrían mantener un discurso creíble si cuando estuvieron en el gobierno o estando actualmente, no han hecho nada distinto.

- Gustavo: No, porque cuando se trata de un tema de corrupción en el sector público, generalmente todos tienden a concentrarse en la lucha contra esta. Lo que sí va a hacer es el fenómeno de la cuota política que destina la población a enterarse de esos temas, que se enfocará en toda la porción que consumirán al respecto.

- ¿Puede doña Lineth Saborío, que es otra de las candidatas con mayor apoyo, sacar ventaja de esta situación?

- Sergio: Ella puede reivindicar en este momento que no aparece ningún alcalde de su bancada y lo está tratando de capitalizar con lo que ha estado posteando en redes, pero me parece que puede ser un riesgo medido, porque una de las municipalidades que está siendo investigada, pero que su alcalde no ha sido requerido, es la de Golfito, que es liderada por un alcalde del PUSC. Ella tiene el plus de que fue directora del OIJ y puede proyectar que en estos temas tiene experiencia y trayectoria.

- Gustavo: En términos de estrategia, a ella lo que le corresponde es no pronunciarse proactivamente sobre el caso porque se vería como aprovechamiento de la situación y populismo, porque el PUSC tiene sus propios escándalos anteriores. No lo puede ver como una ganancia inmediata.

- ¿Qué tanto pierde Rolando Araya con la detención de su hermano Johnny?

- Sergio: Don Rolando, aunque su partido no está inmerso, su hermano sí lo está y a él se le asocia más con Liberación que con Costa Rica Justa. Aunque estaba mostrando una imagen de frescura en el abordaje de los temas, él también tiene una imagen de político tradicional y estos temas de corrupción salpican a toda la clase política y especialmente los que ya han ejercido el poder. Y para rematar salió que uno de los detenidos es su socio.

- Gustavo: Hay una proporción de la gente que tiene a confundir a don Rolando con don Johnny o creer que son los mismos. Históricamente han tenido separaciones muy fuertes entre ambos y tuvo que entrar su padre a apaciguar las aguas. Lo que sí lo afecta más es que hay una persona involucrada directamente en el caso que es socio de don Rolando en los negocios y ese caso sí hay que llevarlo con lupa, porque podría afectarlo bastante.

